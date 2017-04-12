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Путин вместе с космонавтами оценил новый фильм о покорении космоса "Время первых"

Космос
12 апреля, 7:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Президент РФ накануне Дня космонавтики пригласил в Кремль Алексея Леонова и Валентину Терешкову, а также дочерей основоположника практической космонавтики Сергея Королева и Юрия Гагарина
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин накануне Дня космонавтики пригласил в Кремль ветеранов-космонавтов Алексея Леонова и Валентину Терешкову, а также дочь основоположника практической космонавтики Сергея Королева Наталию и дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елену для того, чтобы вместе с ними посмотреть новый российский фильм "Время первых". Эта картина рассказывает о подготовке и осуществлении первого в истории выхода человека в открытый космос.

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Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на просмотре присутствовали министр культуры Владимир Мединский, продюсеры фильма Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов, который также исполнил одну из главных ролей, глава Роскосмоса Игорь Комаров и начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.

По словам пресс-секретаря, "открывая встречу, Путин поздравил всех с Днем космонавтики, отметив, что достижениями в этой области Россия по праву гордится".

Во время просмотра президент и его гости обменялись впечатлениями о событиях, отраженных в фильме. "Алексей Леонов много рассказывал о своем полете, который лег в основу сценария картины", - сообщил Песков. "Фильм президенту понравился", - добавил он.

Картина режиссера Дмитрия Киселева "Время первых" вышла в российский прокат на минувшей неделе. Главные герои фильма - опытный военный летчик Павел Беляев и его молодой напарник Алексей Леонов - готовятся к первому выходу человека в открытый космос.

Ранее Миронов рассказал ТАСС, что в День космонавтики, фильм покажут в Государственном Кремлевском дворце и на нескольких космодромах - Байконуре, Восточном и Плесецке.

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