Бразилия готова работать по космодрому Alcântara с РФ, США, Францией и Израилем

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Россия, США, Франция и Израиль могут стать партнерами Бразилии в том, что касается использования космодрома Alcântara, расположенного в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии. Об этом говорится в сообщении министерства обороны крупнейшей южноамериканской республики, полученном в распоряжение ТАСС.

"Это (национальный) актив Бразилии. Этот пусковой центр, как мне только что сказали, не только наиболее выгодно расположен с географической точки зрения, но и наилучшим образом оборудован во всем южном полушарии планеты. Бразилия инвестировала сюда много средств, поэтому Бразилия может получить большой доход от использования Alcântara", - цитирует документ слова главы оборонного ведомства Бразилии Раул Жунгманна.

"Важно отметить, что мы здесь готовы работать не только с США, мы готовы работать, если будет такой интерес, с различными странами - с Россией, о которой я уже говорил, с Францией, чьи представители были здесь недавно, Израиль также проявлял интерес", - добавил Жунгманн во время посещения Alcântara.

Возможный вклад России

На прошлой неделе член коллегии ВПК РФ, возглавляющий рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики, Олег Фролов высказал мнение, что Россия могла бы помочь Бразилии создать наземную инфраструктуру на космодроме Alcântara. "Я думаю, что это задача руководства страны - принимать такие решения, но лично мое мнение - почему бы нет? Это неплохо, у нас страна имеет огромный опыт в создании наземной космической инфраструктуры", - сказал Фролов на международной выставке авиационных и оборонных систем LAAD-2017, проходившей в бразильском Рио-де-Жанейро.

В конце января газета Globo сообщила, что бразильские власти готовят для США предложение по использованию космодрома Alcântara. По информации издания, соответствующая инициатива возникла после того, как многолетние переговоры Бразилии с Украиной так и не привели к практическим шагам, касающимся пусков ракет-носителей "Циклон-4". Как утверждала Globo, ущерб южноамериканской страны от сорванного проекта составил по меньшей мере полмиллиарда реалов ($157 млн), которые были вложены федеральным правительством в реализацию соглашения.

Договор об использовании Alcântara

В 2003 году Бразилия и Украина заключили договор о долгосрочном сотрудничестве, касающемся использования ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Alcântara. Для этой цели была создана совместная компания Alcântara Cyclone Space. Согласно проекту "Циклон-4", украинская сторона должна была осуществить разработку и изготовление наземного технологического оборудования, которое необходимо для выполнения полного комплекса работ с ракетой-носителем в Alcântara, а бразильская сторона - строительство капитальных сооружений и коммуникаций на всех объектах наземного комплекса. Сроки реализации проекта периодически переносились по техническим и финансовым причинам.

Окончательно договор был расторгнут по инициативе бразильской стороны после того, как несколько общин коренных жителей региона воспротивились расширению территории пускового центра, которое требовалось для полноценной реализации проекта. Власти южноамериканской страны опасаются иска со стороны Киева о возмещении ущерба из-за одностороннего разрыва соглашения.

Космодром Alcântara печально известен тем, что в 2003 году там произошла трагедия: в результате взрыва на стартовой площадке ракеты-носителя VLS-1 погиб 21 человек. После случившегося специалисты из РФ оказывали бразильцам содействие при проектировании подобных объектов.