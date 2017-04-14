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Наблюдательный совет Роскосмоса одобрил стратегию развития до 2030 года

Космос
14 апреля, 14:31 дата обновления: 14 апреля, 14:53 UTC+3
Программа уже принята к исполнению
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Роскосмоса одобрил программу развития госкорпорации до 2030 года, она уже принята к исполнению. Об этом в пятницу сообщил ее генеральный директор Игорь Комаров на заседании экспертного совета по ракетно-космической отрасли при Госдуме.

"Буквально на днях наблюдательный совет одобрил нашу стратегию, и она принята к исполнению", - сказал он.

В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития космической отрасли до 2030 года. В конце января Комаров сообщил, что стратегия развития "Роскосмоса" будет утверждена в первом полугодии 2017 года.

Госкорпорация "Роскосмос" была создана в августе 2015 года в рамках реформы ракетно-космической отрасли. Она пришла на смену одноименному Федеральному космическому агентству. Численность центрального аппарата Роскосмоса на сегодняшний день составляет около 500 человек.

Бюджет Федеральной космической программы до 2025 года был утвержден в прошлом году в размере 1,4 трлн рублей, еще 115 млрд может быть выделено дополнительно после 2021 года. Изначальный вариант программы предполагал выделение на ее реализацию около 2 трлн рублей. Кроме того, как говорилось в материалах к проекту федерального бюджета на 2017-2019 годы, бюджетное финансирование ФКП в 2017 году планируется сократить на 12 млрд рублей по сравнению с объемами 2016 года.

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