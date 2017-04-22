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Китайский грузовик "Тяньчжоу-1" состыковался с космическим модулем "Тяньгун-2"

Космос
22 апреля, 7:31 дата обновления: 22 апреля, 8:05 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Центр космических запусков Вэньчан признал стыковку успешной
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ПЕКИН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Первый китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1" ("Небесный челн - 1") провел в автоматическом режиме стыковку с космическим модулем "Тяньгун-2". Процесс стыковки был показан в прямом эфире Центрального китайского телевидения.

Стыковка "Тяньчжоу-1" с космическим модулем признана успешной. Об этом заявил сегодня в эфире Центрального китайского телевидения представитель Центра космических запусков Вэньчан (южная провинция Хайнань).

"Процесс стыковки прошел успешно", - сказал он.

Как ранее заявил главный конструктор "Тяньчжоу-1" Бай Миншэн, после стыковки инженеры протестируют возможность управления двумя кораблями. Во время стыковки также планируется отработать процесс заправки модуля "Тяньгун-2". На выполнение процесса заправки модуля топливом, по словам конструктора, требуется около семи суток.

"Тяньчжоу-1" способен доставлять в космос до 6 тонн полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к "Тяньгун-2", доставляя необходимое оборудование для работы космической лаборатории.

Китай последовательно реализует программу строительства собственной орбитальной станции, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2020 году. Миссия "Тяньчжоу-1" является частью программы по отработке необходимых для создания китайской орбитальной станции технологий.

"Тяньчжоу-1" был выведен на орбиту при помощи ракеты- носителя "Чанчжэн-7" ("Великий поход - 7"), позволяющей выводить на низкую околоземную орбиту спутники весом до 13,5 тонны. Она была впервые запущена в июне прошлого года с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань), ознаменовав начало нового этапа в развитии космонавтики Китая.

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