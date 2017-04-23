Первый финский спутник прибыл на МКС

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Первый финский наноспутник Aalto-2, созданный студентами и молодыми учеными из Университета Аалто, в субботу прибыл на Международную космическую станцию (МКС) после нескольких дней пути. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
"Теперь он проведет на МКС несколько недель, ожидая своей очереди выйти в космос самостоятельно. Отправление маленьких спутников на собственную орбиту должно произойти 8 или 15 мая", - сказал Яан Пракс, руководитель проекта создания спутников в университете.
Aalto-2 18 апреля доставлен на МКС грузовым космическим кораблем Cygnus, стартовавшим с американского мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V. "Хотя в Финляндии уже много десятилетий производят космическую технику, Aalto-2 - первый построенный в стране спутник, который теперь находится в космосе", - отметил Пракс.
При этом он оказался в космосе раньше своего предшественника Aalto-1, который с прошлого года находится в ожидании запуска на западном побережье США. "Aalto-2, размер которого не больше пакета молока, а вес - два килограмма, в числе других 50 спутников станет частью европейской программы исследования атмосферы Земли QB50. Ее цель - построить всеобъемлющую модель термосферы - слоя атмосферы, начинающегося на высоте 80-90 километров. Созданный финнами прибор в течение полугода будет делать замеры характеристик плазмы в этом слое.
В вузе сообщили также, что запуск Aalto-1 с помощью индийской ракеты-носителя PSLV намечен на последнюю неделю мая.
Одной из главных задач аппарата станет тестирование новейших финских технологий. Среди них - спектральная камера дистанционного зондирования Земли нового поколения, созданная в Центре технологических исследований VTT, и "электропаруса" от финского Метеорологического института, которые позволят вывести спутник с орбиты после выполнения им всех задач, а также новый датчик радиоактивного излучения - совместное изобретение университетов Турку и Хельсинки.