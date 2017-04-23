Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый финский спутник прибыл на МКС

Космос
23 апреля, 9:28 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
Отправление маленьких спутников на собственную орбиту ожидается 8 или 15 мая
Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Первый финский наноспутник Aalto-2, созданный студентами и молодыми учеными из Университета Аалто, в субботу прибыл на Международную космическую станцию (МКС) после нескольких дней пути. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Теперь он проведет на МКС несколько недель, ожидая своей очереди выйти в космос самостоятельно. Отправление маленьких спутников на собственную орбиту должно произойти 8 или 15 мая", - сказал Яан Пракс, руководитель проекта создания спутников в университете.

Aalto-2 18 апреля доставлен на МКС грузовым космическим кораблем Cygnus, стартовавшим с американского мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V. "Хотя в Финляндии уже много десятилетий производят космическую технику, Aalto-2 - первый построенный в стране спутник, который теперь находится в космосе", - отметил Пракс.

При этом он оказался в космосе раньше своего предшественника Aalto-1, который с прошлого года находится в ожидании запуска на западном побережье США. "Aalto-2, размер которого не больше пакета молока, а вес - два килограмма, в числе других 50 спутников станет частью европейской программы исследования атмосферы Земли QB50. Ее цель - построить всеобъемлющую модель термосферы - слоя атмосферы, начинающегося на высоте 80-90 километров. Созданный финнами прибор в течение полугода будет делать замеры характеристик плазмы в этом слое.

В вузе сообщили также, что запуск Aalto-1 с помощью индийской ракеты-носителя PSLV намечен на последнюю неделю мая.

Одной из главных задач аппарата станет тестирование новейших финских технологий. Среди них - спектральная камера дистанционного зондирования Земли нового поколения, созданная в Центре технологических исследований VTT, и "электропаруса" от финского Метеорологического института, которые позволят вывести спутник с орбиты после выполнения им всех задач, а также новый датчик радиоактивного излучения - совместное изобретение университетов Турку и Хельсинки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
2
Глава МВД Баварии: ЕС пора прекратить переговоры о вступлении Турции в сообщество
3
Во Франции началось голосование в первом туре выборов президента
4
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
5
МИД КНДР осудил Австралию, "слепо копирующую политику США"
6
Доходы главы РЖД Белозерова в 2016 году выросли вдвое
7
В Петербурге скончался бывший первый вице-премьер РФ Алексей Большаков
Темы дня
Загрузка...
Реклама