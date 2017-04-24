Орбиту МКС скорректируют второй раз за месяц

Русское географическое общество. ДосьеБиографии и справки 24 апреля, 14:09
Источник: отряд космонавтов готовятся покинуть еще несколько человекКосмос 24 апреля, 14:08
Ущерб Свердловской области от инфекционных заболеваний за год составил 10 млрд рублейНовости Урала 24 апреля, 14:02
Арбитр Еськов был снят с матча ЦСКА - "Локомотив" по причине представленного ему отдыхаСпорт 24 апреля, 14:02
Медведев: рост ВВП РФ на 2% в этом году является вполне достижимымЭкономика и бизнес 24 апреля, 13:50
Анимационная индустрия просит приравнять ее к ITЭкономика и бизнес 24 апреля, 13:47
Минэкономразвития предлагает ввести ЕГЭ по технологиямОбщество 24 апреля, 13:44
Могерини: ЕС хотел бы вернуться к стратегическому партнерству с РоссиейМеждународная панорама 24 апреля, 13:35
ТАСС выступит оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке EY и КСИИНовости агентства 24 апреля, 13:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Очередную коррекцию высоты орбиты Международной космической станции (МКС) проведут 27 апреля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.
"27 апреля 2017 года запланирована очередная плановая коррекция орбиты МКС. Параметры коррекции будут уточнены накануне операции", - говорится в сообщении.
Предыдущую коррекцию высоты проводили 3 апреля с помощью двигателей служебного модуля "Звезда". Тогда орбиту МКС подняли на 1 км. Это делалось для создания благоприятных условий для посадки корабля "Союз МС-02" и последующего старта и стыковки к станции корабля "Союз МС-04".
Цель очередной коррекции орбиты не уточняется.
В настоящее время на МКС работает интернациональный экипаж, в состав которого входят российские космонавты Олег Новицкий и Федор Юрчихин, американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер, а также европейский астронавт Тома Песке.