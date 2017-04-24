Орбиту МКС скорректируют второй раз за месяц

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Очередную коррекцию высоты орбиты Международной космической станции (МКС) проведут 27 апреля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

"27 апреля 2017 года запланирована очередная плановая коррекция орбиты МКС. Параметры коррекции будут уточнены накануне операции", - говорится в сообщении.

Предыдущую коррекцию высоты проводили 3 апреля с помощью двигателей служебного модуля "Звезда". Тогда орбиту МКС подняли на 1 км. Это делалось для создания благоприятных условий для посадки корабля "Союз МС-02" и последующего старта и стыковки к станции корабля "Союз МС-04".

Цель очередной коррекции орбиты не уточняется.

В настоящее время на МКС работает интернациональный экипаж, в состав которого входят российские космонавты Олег Новицкий и Федор Юрчихин, американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер, а также европейский астронавт Тома Песке.