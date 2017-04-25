"ЭРА-ГЛОНАСС" может стать прообразом новой платформы, работающей на коммерческой основе

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Некоммерческое партнерство "ГЛОНАСС" предлагает создать российскую сервисную информационно-телематическую платформу на основе "ЭРА-ГЛОНАСС", которая будет сконцентрирована на коммерциализации навигационных технологий.
Об этом на форуме по спутниковой навигации сообщил его президент Александр Гурко.
"Она может стать развитием систем "ЭРА-ГЛОНАСС". "ЭРА 2.0" предлагается для развития инфраструктуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и развития коммерческих сервисов, которые можно оказывать на базе этой инфраструктуры", - сказал он.
По словам Гурко, количество данных, собираемых аппаратурой "ЭРА-ГЛОНАСС" ограничено, соответственно, ограничена и возможность их коммерческого применения. Для развития сервисов предлагается увеличить количество собираемых данных.
"Российская сервисная информационно-телематическая платформа, на наш взгляд, должна быть интегрирована или даже строиться на основе системы "ЭРА-ГЛОНАСС", которая позволит собирать больший объем данных в интересах различных пользователей для безопасности, экологических задач и впоследствии коммерциализации", - отметил он.
Ранее предполагалось, что система "ЭРА-ГЛОНАСС", финансируемая сейчас из бюджета, со временем перейдет на самоокупаемость за счет предоставления коммерческих сервисов.