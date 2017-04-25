Орбиту МКС поднимут почти на километр

Хоккеисты сборной России Капризов и Шестеркин сыграют на Кубке "Алроса"Спорт 25 апреля, 17:11
Не стремятся сохранить: население не открывает вклады, несмотря на угрозу снижения ставокЭкономика и бизнес 25 апреля, 16:55
Банк "Открытие" потерял 2,6 млрд руб. в "Пересвете"Экономика и бизнес 25 апреля, 16:52
"Билайн" отменил внутрисетевой роуминг по России в новых тарифах и снизил цены в КрымуЭкономика и бизнес 25 апреля, 16:41
СМИ: в Киеве нашли похищенный ранее экземпляр "Апостола" Ивана Федорова 1574 годаОбщество 25 апреля, 16:40
Ученые обнаружили в России новый вид клещевого боррелиозаНаука 25 апреля, 16:38
"Анна Каренина" ярко отметила первый юбилейНовости партнеров 25 апреля, 16:34
В выставке "Дизайн и реклама" приняли участие 183 компании из РФ, СНГ и дальнего зарубежьяНовости партнеров 25 апреля, 16:27
Впервые рожающие молодые мурманчанки получат выплаты и абонементы в филармонию и бассейнВ стране 25 апреля, 16:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Высоту орбиты МКС приподнимут почти на 1 км, сообщает пресс-служба Центра управления полетами.
"В соответствии с программой полета МКС коррекция орбиты станции запланирована на 27 апреля в 8:10 мск. Коррекция будет проведена с помощью двигателей служебного модуля "Звезда". Время работы двигателей составит около 30 сек. Согласно расчетным данным службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП, средняя высота полета станции увеличится на 0,8 км и составит 405,1 км", - говорится в сообщении.
Коррекция орбиты МКС запланирована с целью формирования баллистических условий для обеспечения посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-03".