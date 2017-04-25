Орбиту МКС поднимут почти на километр

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Высоту орбиты МКС приподнимут почти на 1 км, сообщает пресс-служба Центра управления полетами.

"В соответствии с программой полета МКС коррекция орбиты станции запланирована на 27 апреля в 8:10 мск. Коррекция будет проведена с помощью двигателей служебного модуля "Звезда". Время работы двигателей составит около 30 сек. Согласно расчетным данным службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП, средняя высота полета станции увеличится на 0,8 км и составит 405,1 км", - говорится в сообщении.

Коррекция орбиты МКС запланирована с целью формирования баллистических условий для обеспечения посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-03".