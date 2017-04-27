Орбиту МКС подняли почти на километр

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Центр управления полетами провел плановую коррекцию высоты орбиты Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в пресс-службе Центра.
"Завершено выполнение маневра", - сказали в пресс- службе.
Коррекция началась в 8:10 мск и продлилась 30 секунд. Она проводилась с помощью двигателей служебного модуля "Звезда".
Согласно данным службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУПа, средняя высота полета станции после этого увеличилась на 0,8 км и составила 405,1 км.
Маневр проводился, чтобы обеспечить благоприятные условия для посадки космического корабля "Союз МС-03", который должен вернуться на Землю в начале июня.