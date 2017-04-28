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Китай выразил России благодарность за поддержку в освоении космоса

Космос
28 апреля, 6:02 дата обновления: 28 апреля, 6:31 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

В сфере космоса у стран много направлений сотрудничества, "включая проведение разработок и развитие технологий", заявил глава программы пилотируемых космических полетов Китая Ван Чжаояо

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ПЕКИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Государственное управление космонавтики КНР благодарно России за оказание поддержки в освоении космоса. Об этом заявил глава программы пилотируемых космических полетов Китая Ван Чжаояо, отвечая на вопрос ТАСС.

"Начиная с 1992 года мы постоянно развиваем сотрудничество с Россией в области космоса. В этой сфере у нас много направлений сотрудничества, включая проведение разработок и развитие технологий", - заявил он, отвечая на просьбу прокомментировать успешную заправку модуля "Тяньгун-2" топливом при помощи первого китайского грузового космического корабля "Тяньчжоу-1".

"Мы очень желаем продолжать развивать сотрудничество с Россией и другими странами в сфере космоса", - добавил он.

"Тяньчжоу-1" произвел дозаправку в четверг 27 апреля в 19:07 (14:07 мск) по местному времени. Корабль способен доставлять в космос до 6 тонн полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к "Тяньгун-2", доставляя необходимое оборудование для работы космической лаборатории.

Китай последовательно реализует программу строительства собственной орбитальной станции, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2020 году. Миссия "Тяньчжоу-1" является частью программы по отработке необходимых для создания китайской орбитальной станции технологий.

Строительство орбитальной станции

Китай рассчитывает приступить к процессу строительства собственной орбитальной станции в 2019 году, заявил Ван Чжаояо.

"Мы завершили период испытаний космической лаборатории и теперь приступаем к строительству орбитальной станции", - сказал он. "В соответствии с нашими планами, в период с 2019 по 2022 год будет вестись строительство станции, на этот период запланировано большое количество запусков", - добавил он.

Китай последовательно реализует программу строительства собственной орбитальной станции, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2022 году. Отвечая на вопрос ТАСС Ван Чжаояо отметил, что на станции "будут постоянно жить космонавты". "Когда строительство будет завершено, то на станции будут постоянно находиться космонавты. Было бы жаль впустую терять такие возможности", - сказал он.

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