В Роскосмосе считают возможным пуски ракет "Феникс" с кораблем "Федерация"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель среднего класса "Феникс" может использоваться для запуска пилотируемого корабля "Федерация" на околоземную орбиту, считают в головном научном институте госкорпорации "Роскосмос" - ЦНИИмаш.

"Теоретически энергетические возможности ракеты-носителя, создаваемой по опытно-конструкторской работе "Феникс", позволяют обеспечить выведение пилотируемого транспортного корабля на орбиту искусственного спутника Земли", - сказали ТАСС в ЦНИИмаш.

Ранее генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев предложил использовать ракету "Феникс" как замену ракете-носителю "Ангара-А5П" при запуске в космос корабля "Федерация".

Федеральная космическая программа

Как пояснили в ЦНИИмаш, создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") предусматривается в период с 2018 года по 2025 год Федеральной космической программой на 2016-2025 годы. Ракета должна обеспечить выведение на низкую орбиту полезной нагрузки массой до 17 тонн, в том числе по пилотируемой программе.

Также программой предусмотрено создание и проведение летных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация". Масса этого корабля при полетах на околоземную орбиту будет составлять в зависимости от заправки двигательной установки от 14,4 до 19 тонн. Таким образом, при малой заправке корабля ракета "Феникс" способна вывести его на околоземную орбиту.

Однако, как пояснили в институте, сроки создания ракеты "Феникс" (начало летных испытаний - после 2025 года) не укладываются в сроки, отведенные на летные испытания космического корабля (2021 год - первый беспилотный запуск, 2023 год - пилотируемый полет). Кроме того, новая ракета должна пройти этап летных испытаний и быть сертифицирована под пилотируемые запуски, прежде чем ей доверят запуск "Федерации".

"Подводя итог, можно сказать, что в обозримой перспективе ракета-носитель "Феникс" не может рассматриваться в качестве штатного средства выведения пилотируемого транспортного корабля", - сообщили в ЦНИИмаш.

Поэтому, в настоящее время запуски корабля "Федерация" на орбиту предполагается проводить с космодрома Восточный с использованием специально доработанного под пилотируемые запуски варианта ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5П", пояснили в ЦНИИмаш.