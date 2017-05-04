Российские космонавты на МКС получат выходной в День Победы

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) отдохнут от работы в День Победы. Об этом рассказали в Центре управления полетами (ЦУП).
"Российские космонавты в День Победы получат выходной. Парад на Красной площади они смогут увидеть в записи на следующий день", - рассказали в ЦУПе.
В настоящее время на МКС работают российские космонавты Олег Новицкий и Федор Юрчихин, американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер, европейский астронавт Тома Песке.