В США компания SpaceX осуществила запуск ракеты со спутником связи

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания SpaceX осуществила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна доставить в космос спутник связи Inmarsat 5 F4. Соответствующее сообщение опубликовали в Twitter ее официальные представители.

Successful deployment of Inmarsat-5 Flight 4 to a Geostationary Transfer Orbit confirmed. — SpaceX (@SpaceX) 15 мая 2017 г.

Как уточнили в SpaceX, управляемый спуск первой ступени ракеты на Землю для последующего повторного использования в данном случае не планировался. Аппарат, принадлежащий международному оператору связи Inmarsat, был помещен в специальную капсулу, которая отделится после того, как Falcon 9 достигнет заданной высоты.

Inmarsat 5 F4, как ожидается, станет четвертым по счету спутником в коммуникационной системе Global Xpress. С ее помощью оператор планирует предоставлять клиентам услуги высокоскоростной интернет-связи. Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Inmarsat в связи с аварией Falcon 9 в сентябре 2016 года может отказаться от услуг SpaceX по запуску спутников и вместо этого выбрать российскую ракету-носитель "Протон-М".

11 сентября минувшего года во время пуска с мыса Канаверал ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6 взорвалась. В результате ЧП никто не пострадал. Владевшая аппаратом компания Space Communication подтвердила намерение потребовать от SpaceX компенсацию в размере $50 млн или бесплатный запуск в связи с потерей Amos-6. Основатель SpaceX Илон Маск назвал взрыв наиболее серьезной неудачей за всю 14-летнюю историю существования компании.