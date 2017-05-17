Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Космонавты МКС рассказали школьникам о своем питании и колонизации Марса

Космос
17 мая, 18:22 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 17, мая. /ТАСС

Олег Новицкий и Федор Юрчихин также рассказали школьникам, что на МКС очень много различных гаджетов, но из-за работы времени на их использование практически не остается

Поделиться
Материал из 1 страницы

Олег Новицкий

© Станислав Красильников/ТАСС

ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Федор Юрчихин, работающие на МКС, провели "Космический урок" для школьников из Томска. Как передают корреспонденты ТАСС, во время форума молодых ученых U-NOVUS космонавты рассказали о жизни на станции и что необходимо для покорения Марса.

"Надо работать более сплоченно, поддерживать отношения с экипажем, помогать друг другу в работе. Экипаж будет находиться в длительном полете, необходимо всячески поддерживать коллег", - сказал Новицкий, отвечая на вопрос, что необходимо для покорения Марса.

Юрчихин рассказал о питании на МКС. "У нас есть много всего: соки, кофе, чаи различные, первые и вторые блюда. На первое - рассольник, харчо, борщ", - поделился он, отметив также, что на борту МКС очень много различных гаджетов, но из-за работы времени на их использование практически не остается.

Также он рассказал, что стать космонавтом можно и в зрелом возрасте. "Я полетел в космос в 39 лет", - отметил Юрчихин.

Образовательный проект "Космические уроки" организуют Роскосмос и РКК "Энергия". Его реализуют Томский политех, Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН и Томский педуниверситет при поддержке администрации Томской области. В рамках форума U-NOVUS в Томске прошел второй в этом году "Космический урок". Школьникам со всей страны, которые собрались в Томске, рассказали об электромагнитной среде обитания человека.

Форум U-NOVUS-2017 открылся в Томске 17 мая и продлится до пятницы. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

"Добрости" — совместная рубрика с "Жить", общероссийским социальным проектом, призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Добрости
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарченко подозревают в получении $800 тыс. взятки
2
История отмены визового режима между ЕС и Украиной. Досье
3
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
4
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
5
Литва стала самой пьющей страной мира по версии ВОЗ
6
Тиллерсон заявил, что не знал бы о прослушке Белого дома Россией, если бы она велась
7
Космический корабль "Федерация" воспроизвели в 3D
Темы дня
Загрузка...
Реклама