Космонавты МКС рассказали школьникам о своем питании и колонизации Марса

ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Федор Юрчихин, работающие на МКС, провели "Космический урок" для школьников из Томска. Как передают корреспонденты ТАСС, во время форума молодых ученых U-NOVUS космонавты рассказали о жизни на станции и что необходимо для покорения Марса.

"Надо работать более сплоченно, поддерживать отношения с экипажем, помогать друг другу в работе. Экипаж будет находиться в длительном полете, необходимо всячески поддерживать коллег", - сказал Новицкий, отвечая на вопрос, что необходимо для покорения Марса.

Юрчихин рассказал о питании на МКС. "У нас есть много всего: соки, кофе, чаи различные, первые и вторые блюда. На первое - рассольник, харчо, борщ", - поделился он, отметив также, что на борту МКС очень много различных гаджетов, но из-за работы времени на их использование практически не остается.

Также он рассказал, что стать космонавтом можно и в зрелом возрасте. "Я полетел в космос в 39 лет", - отметил Юрчихин.

Образовательный проект "Космические уроки" организуют Роскосмос и РКК "Энергия". Его реализуют Томский политех, Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН и Томский педуниверситет при поддержке администрации Томской области. В рамках форума U-NOVUS в Томске прошел второй в этом году "Космический урок". Школьникам со всей страны, которые собрались в Томске, рассказали об электромагнитной среде обитания человека.

Форум U-NOVUS-2017 открылся в Томске 17 мая и продлится до пятницы. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

"Добрости" — совместная рубрика с "Жить", общероссийским социальным проектом, призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.