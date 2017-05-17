Космонавты МКС рассказали школьникам о своем питании и колонизации Марса

К 2028 году украинцам повысят трудовой стаж до 35 лет для выхода на пенсиюМеждународная панорама 17 мая, 19:38
"Локомотив" в меньшинстве победил "Урал" в матче чемпионата РоссииСпорт 17 мая, 19:27
"Оренбург" сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата РоссииСпорт 17 мая, 19:24
Прядкин: "Зенит" правильно сделал, что перенес матч с "Краснодаром" на "Петровский"Спорт 17 мая, 19:23
Жуков: гендиректор РУСАДА будет назначен в июнеСпорт 17 мая, 19:17
Отключать отопление в Москве начнут 18 маяОбщество 17 мая, 19:09
Мутко считает Глушакова лучшим футболистом чемпионата России нынешнего сезонаСпорт 17 мая, 19:07
Александр Жуков планирует выйти на поле "Открытие-Арены" в честь чемпионства "Спартака"Спорт 17 мая, 19:00
Прядкин: РФПЛ не против предоставления "Спартаку" дополнительных золотых медалейСпорт 17 мая, 18:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Федор Юрчихин, работающие на МКС, провели "Космический урок" для школьников из Томска. Как передают корреспонденты ТАСС, во время форума молодых ученых U-NOVUS космонавты рассказали о жизни на станции и что необходимо для покорения Марса.
"Надо работать более сплоченно, поддерживать отношения с экипажем, помогать друг другу в работе. Экипаж будет находиться в длительном полете, необходимо всячески поддерживать коллег", - сказал Новицкий, отвечая на вопрос, что необходимо для покорения Марса.
Юрчихин рассказал о питании на МКС. "У нас есть много всего: соки, кофе, чаи различные, первые и вторые блюда. На первое - рассольник, харчо, борщ", - поделился он, отметив также, что на борту МКС очень много различных гаджетов, но из-за работы времени на их использование практически не остается.
Также он рассказал, что стать космонавтом можно и в зрелом возрасте. "Я полетел в космос в 39 лет", - отметил Юрчихин.
Образовательный проект "Космические уроки" организуют Роскосмос и РКК "Энергия". Его реализуют Томский политех, Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН и Томский педуниверситет при поддержке администрации Томской области. В рамках форума U-NOVUS в Томске прошел второй в этом году "Космический урок". Школьникам со всей страны, которые собрались в Томске, рассказали об электромагнитной среде обитания человека.
Форум U-NOVUS-2017 открылся в Томске 17 мая и продлится до пятницы. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.
"Добрости" — совместная рубрика с "Жить", общероссийским социальным проектом, призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.