Орбиту МКС подняли на 350 метров

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Центр управления полетами провел плановую коррекцию высоты орбиты Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в пресс- службе Центра.

"Завершено выполнение маневра", - сказали в пресс- службе. Коррекция началась в 00:35 мск и продлилась 13 секунд. Она проводилась с помощью двигателей служебного модуля "Звезда".

Согласно данным службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП, средняя высота полета станции после этого увеличилась на 350 метров и составила 405,1 км.

Маневр проводился, чтобы обеспечить благоприятные условия для посадки космического корабля "Союз МС-03", который должен вернуться на Землю в начале июня.