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Орбиту МКС подняли на 350 метров

Космос
18 мая, 1:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Средняя высота полета станции теперь составляет 405,1 км

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© NASA/JSC

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Центр управления полетами провел плановую коррекцию высоты орбиты Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в пресс- службе Центра.

"Завершено выполнение маневра", - сказали в пресс- службе. Коррекция началась в 00:35 мск и продлилась 13 секунд. Она проводилась с помощью двигателей служебного модуля "Звезда".

Согласно данным службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП, средняя высота полета станции после этого увеличилась на 350 метров и составила 405,1 км.

Маневр проводился, чтобы обеспечить благоприятные условия для посадки космического корабля "Союз МС-03", который должен вернуться на Землю в начале июня.

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