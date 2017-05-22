Эскизное проектирование ракеты "Феникс" завершится в 2017 году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Эскизное проектирование новой российской ракеты среднего класса "Феникс" будет завершено к концу 2017 года, сообщили ТАСС в пресс-службе головного научного института космической отрасли ЦНИИмаш.

"Проектные работы будут начаты непосредственно с этапа эскизного проекта комплекса ракеты-носителя, который, в соответствии с отдельным решением госкорпорации "Роскосмос", должен быть завершен в крайне сжатые сроки - в конце текущего года", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что проектирование новой ракеты ведется в соответствии с принятой в отрасли нормативно-технической базой, допускающей пропуск или сокращение отдельных этапов, если к тому имеется достаточное обоснование.

Так в ЦНИИмаш прокомментировали заявления руководителей ракетно-космической отрасли о возможности сокращения сроков создания новой ракеты до четырех - пяти лет, хотя в Федеральной космической программе выход на летные испытания ракеты прописан лишь после 2025 года.

"В отечественной практике существовали прецеденты по созданию ракет-носителей в короткие сроки, например, разработка ракеты-носителя "Протон" началась в 1961 году, а первый пуск состоялся уже в 1965 году. При этом за столь короткий срок была создана не только сама ракета-носитель, но и необходимая для запуска наземная инфраструктура", - напомнили в пресс-службе.

Разработка ракеты

Сократить сроки создания новой ракеты, подчеркнули в ЦНИИмаш, планируется за счет ее разработки с использованием имеющегося в России задела по ракете-носителю "Зенит" (в России производится до 85% комплектующих ракеты, которая собиралась на Украине).

"На разработку указанного эскизного проекта Роскосмосом утверждено соответствующее техническое задание, в котором реализованы требования минимизации необходимых объемов экспериментальной отработки, исходя из принципа заимствования существующей элементной базы", - сказали в ЦНИИмаш.

Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Версия ракеты для Байконура будет запускаться под именем "Сункар" (Сокол). Помимо этого, летные испытания унифицированной с "Фениксом" и "Сункаром" ракеты-носителя в морском исполнении предполагается проводить с комплекса "Морской старт", сообщили в ЦНИИмаш.

В последующем стартовый комплекс для ракеты "Феникс", которая разрабатывается для условий ее применения в качестве ракетных блоков первой ступени ракеты-носителя сверхтяжелого класса, будет построена на космодроме Восточный.

В стратегии госкорпорации "Роскосмос" говорится, что летные испытания ракеты "Сункар" на Байконуре планируется повести в 2021 году, ракеты для "Морского старта" - в 2020 году, ракеты "Феникс" на космодроме Восточный - в 2034 году.