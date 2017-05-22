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Рогозин не считает нужным дублировать функции космодромов Байконур и Восточный

Космос
22 мая, 18:23 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 22, мая. /ТАСС

Зампред правительства отметил, что минимизация всевозможных рисков происходит за счет вовлечения в общую работу

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СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин не считает нужным дублировать функции космодромов Байконур и Восточный. Об этом он сообщил по итогам совещания по развитию космической отрасли.

"Конечно, можно потратить сотни миллиардов рублей на Восточном, чтобы сделать то же самое, но нам кажется, что минимизация всевозможных рисков происходит за счет вовлечения в общую работу и такое взаимопонимание у нас с казахстанскими коллегами уже присутствует", - сказал Рогозин.

Зампред правительства отметил, что при принятии решений о переносе запусков с космодрома Байконур на Восточный, необходимо, с одной стороны, считать деньги, особенно в условиях применения санкций и наличия экономических проблем. "С другой стороны, если сегодня существует заинтересованность таких наших традиционных партнеров, как Казахстан, который готов вкладываться в том числе и большими деньгами в совместные с Россией проекты, приобретая тем самым и опыт, и статус космической страны... почему нет, почему от этого надо отказываться?" - задал риторический вопрос Рогозин.

Он напомнил, что при этом все запланированные для космодрома Восточный программы будут реализованы. В частности, к 2021 году должен быть осуществлен пуск ракеты "Ангара". После 2025 года Россия должна будет обеспечить запуск "Ангары" с водородным блоком. "Конечно, корректировка определенная наших планов по Восточному будет возникать, прежде всего за счет партнерского предложения Казахстана и логики действий, которая позволит и деньги сэкономить, и одновременно начать параллельное создание новых средств выведения", - заключил Рогозин.

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