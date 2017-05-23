Пегги Уитсон заняла третье место по суммарной длительности работ в открытом космосе

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НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Командир экипажа Международной космической станции (МКС) Пегги Уитсон вышла на третье место по времени, проведенному в открытом космосе. Об этом сообщили в NASA, не уточнив при этом точного времени, проведенного астронавтом вне МКС.
Американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер начали выход в открытый космос 23 мая примерно в 14:30 мск. По данным из открытых источников, до этого Уитсон провела в открытом космосе 57 часов 35 минут и занимала по этому показателю пятое место среди всех астронавтов. Она отставала почти на час от Джона Грансфелда (58 часов 30 минут) и Джерри Росса (58 часов 32 минуты). Для Уитсон этот выход стал 10 в карьере.
Рекордсменом по времени, проведенному в открытом космосе, остается россиянин Анатолий Соловьев. На его счету 16 выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 82 часа 21 минута. На втором месте расположился американец Майкл Лопес-Алегрия. Он провел в открытом космосе 67 часов 40 минут.
Ранее NASA и Роскосмос договорились, что Пегги Уитсон вернется на Землю не в июне, как планировалось, а в сентябре.
Экспедиция на МКС в 2017 году стала для Уитсон третей в карьере. Ранее она была на орбите в июне - декабре 2002 года и с октября 2007-го по апрель 2008 года. 24 апреля Уитсон установила новый рекорд пребывания астронавтов в космосе, проведя на орбите 534 дня. В 2008 году Уитсон стала первой женщиной - командиром экипажа МКС, 9 апреля этого года она стала им во второй раз.