Третий стартовый комплекс для "Союзов" построят на Плесецке в 2025 году

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КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК, /Архангельская область/, 25 мая. / ТАСС/. Третий пусковой комплекс для ракет-носителей легкого класса семейства "Союз-2.1в" планируется построить на космодроме Плесецк с 2021 по 2025 годы. Об этом журналистам сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
"В нашей программе запланировано в 2018 году произвести реконструкцию второго стартового комплекса для ракеты- носителя "Союз-2" среднего класса, а в период с 2021 по 2025 годы построить третий пусковой комплекс для ракет-носителей "Союз" легкого класса", - сказал Иванов.
По его словам, Минобороны РФ продолжает наращивание возможностей космодрома Плесецк. "Работа продолжается, также будет построена необходимая социальная инфраструктура. Работа сложная, но очень важная для нашего государства", - подчеркнул замминистра.
Иванов также поздравил боевой расчет космодрома с успешным запуском ракеты-носителя "Союз-2.1б"со спутником военного назначения, который состоялся в четверг.
Ранее гендиректор РКЦ "Прогресс" (предприятие-изготовитель ракет "Союз-2.1в") Александр Кирилин сообщал, что испытания легкой ракеты-носителя "Союз-2.1в" завершатся в 2017 году. По его словам, в рамках испытаний должны состояться в общей сложности пять запусков ракет, первый из которых был проведен в декабре 2013 года.
"Союз-2.1в" - двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для выведения аппаратов на круговые орбиты высотой до 1,5 тыс. км и солнечно-синхронные орбиты высотой до 850 км.