Роскосмос получит субсидии из бюджета для возмещения затрат на эксплуатацию космодромов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Роскосмос получит субсидии из федерального бюджета РФ на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией объектов наземной космической инфраструктуры космодромов "Восточный" и Байконур. Проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы", - говорится в документе.

Проект постановления направлен на возмещения затрат связанных с эксплуатацией, в том числе, расходов на утилизацию объектов наземной космической инфраструктуры космодромов Байконур и "Восточный", и позволит на протяжении всего жизненного цикла объектов обеспечить их бесперебойное функционирование и поддержание в технической готовности к использованию по назначению.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, необходимость принятия проекта постановления обусловлена неокупаемостью операционной деятельности организаций по обеспечению функционирования объектов космодромов, требованиями непрерывности процесса эксплуатации для достижения заданных характеристик техники и объектов, недостаточностью средств на утилизацию объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур.

В документе отмечено, что прогрессирующий рост затрат на поддержание инфраструктуры космодрома "Восточный" объясняется завершением капитального строительства объектов первой очереди и началом создания космического ракетного комплекса "Ангара".