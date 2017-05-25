Роскосмос получит субсидии из бюджета для возмещения затрат на эксплуатацию космодромов

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Роскосмос получит субсидии из федерального бюджета РФ на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией объектов наземной космической инфраструктуры космодромов "Восточный" и Байконур. Проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы", - говорится в документе.
Проект постановления направлен на возмещения затрат связанных с эксплуатацией, в том числе, расходов на утилизацию объектов наземной космической инфраструктуры космодромов Байконур и "Восточный", и позволит на протяжении всего жизненного цикла объектов обеспечить их бесперебойное функционирование и поддержание в технической готовности к использованию по назначению.
Как уточняется в пояснительной записке к документу, необходимость принятия проекта постановления обусловлена неокупаемостью операционной деятельности организаций по обеспечению функционирования объектов космодромов, требованиями непрерывности процесса эксплуатации для достижения заданных характеристик техники и объектов, недостаточностью средств на утилизацию объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур.
В документе отмечено, что прогрессирующий рост затрат на поддержание инфраструктуры космодрома "Восточный" объясняется завершением капитального строительства объектов первой очереди и началом создания космического ракетного комплекса "Ангара".