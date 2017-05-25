Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскосмос получит субсидии из бюджета для возмещения затрат на эксплуатацию космодромов

Космос
25 мая, 23:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Субсидии позволят на протяжении всего жизненного цикла объектов наземной космической инфраструктуры космодромов Байконур и "Восточный" обеспечить их бесперебойное функционирование

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Роскосмос получит субсидии из федерального бюджета РФ на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией объектов наземной космической инфраструктуры космодромов "Восточный" и Байконур. Проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы", - говорится в документе.

Проект постановления направлен на возмещения затрат связанных с эксплуатацией, в том числе, расходов на утилизацию объектов наземной космической инфраструктуры космодромов Байконур и "Восточный", и позволит на протяжении всего жизненного цикла объектов обеспечить их бесперебойное функционирование и поддержание в технической готовности к использованию по назначению.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, необходимость принятия проекта постановления обусловлена неокупаемостью операционной деятельности организаций по обеспечению функционирования объектов космодромов, требованиями непрерывности процесса эксплуатации для достижения заданных характеристик техники и объектов, недостаточностью средств на утилизацию объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур.

В документе отмечено, что прогрессирующий рост затрат на поддержание инфраструктуры космодрома "Восточный" объясняется завершением капитального строительства объектов первой очереди и началом создания космического ракетного комплекса "Ангара".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
2
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления
3
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
4
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
7
В Москве за май эвакуировали с улиц более 700 машин без номеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама