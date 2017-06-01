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В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос

Космос
1 июня, 8:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Размах крыла этого воздушного судна составляет 117 метров

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© Stratolaunch Systems Corp

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Самолет Stratolaunch с самым большим в мире размахом крыла - 117 метров - впервые выведен в среду из ангара в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Машина, созданная корпорацией Orbital OTK, предназначена для запуска с высоты 9100 метров космических ракет-носителей. Она оснащена шестью двигателями Pratt&Whitney PW4056 и представляет собой два фюзеляжа длиной 72 метра каждый, соединенных общим крылом. Масса самого самолета - 250 тонн, а с полной нагрузкой - 590 тонн.

"Мы рады сообщить о том, что в работе по созданию самолета Stratolaunch преодолена важная веха на пути к созданию удобного, надежного и повседневного способа доставки грузов на низкую околоземную орбиту, - сообщил в распространенном интернет-порталом Space.com заявлении главный управляющий компании Stratolaunch Systems Corp Джин Флойд. - Таким образом, завершен первый этап создания самолета и начинается этап наземных и летных испытаний".

По словам Флойда, Stratolaunch создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL. На первом этапе он будет нести одну ракету- носитель, а в дальнейшем - до трех ракет.

На протяжении последних нескольких недель, по словам Флойда, в ангаре, где строили самолет, были разобраны стапели высотой с трехэтажный дом, на которых собирался "Стратолонч" и впервые была опробована прочность его 28-колесного шасси. "Это стало важным шагом в подготовке самолета к наземным испытаниям, к запуску двигателей, рулежке на взлетной полосе и, в конце концов - к первому полету", - добавил он. Первый демонстрационный запуск с борта Stratolaunch ожидается, по его словам, в 2019 году.

"Такой способ запуска ракет напоминает эксперименты ВВС США в 1950-1960-х годах, когда экспериментировали с аппаратом X-plane, - отметил в этой связи журнал Popular Mechanics. - Сейчас в этой области лидирует компания, созданная Полом Алленом". Если с помощью этой воздушной платформы удастся снизить расходы по доставке на околоземную орбиту полезной нагрузки, то Stratolaunch, по оценке журнала, "сможет изменить всю ситуацию на рынке космических услуг".

Компания Stratolaunch была создана в 2011 году американским миллиардером Полом Алленом, одним из основателей корпорации Microsoft. Его состояние достигает $18,6 млрд, и он занимает 40-ю строчку в списке богатейших людей в мире.

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