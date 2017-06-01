Россия представила Бразилии предложения по развитию космодрома Алкантара

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россия и Бразилия провели переговоры о возможном участии РФ в развитии космодрома Алкантара, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса по итогам заседания российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Стороны обсудили перспективы сотрудничества по развитию космического ракетного комплекса для запусков с космодрома Алкантара (Бразилия)", - говорится в сообщении. Доклад о концепции развития сотрудничества представило руководство НПО "Энергомаш".
"Стороны запланировали в ближайшее время создать совместную российско-бразильскую рабочую группу для организации работ в текущем году", - также отмечается в сообщении.
Ранее правительство Бразилии отказалось от совместного с Украиной проекта по созданию стартовой инфраструктуры на космодроме для ракет "Циклон-4".
В 2015 году сообщалось, что Россия ведет переговоры о создании стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" на Алкантаре.