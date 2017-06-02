Эксперт: Роскосмос принял решение о возвращении на Байконур по экономическим соображениям

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Решение о проведении пилотируемых запусков "Федерации" с космодрома Байконур позволит Роскосмосу сэкономить средства, но затянет сроки запуска корабля, сказал ТАСС академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

"Можно сказать, что с экономической точки зрения это решение оправдано, оно позволит сэкономить определенные средства и направить их на необходимые для нашей отрасли разработки. С другой стороны, эти метания создают не очень хорошее реноме для нашей космонавтики и ракетно-космической отрасли. Это не только экономия средств, но и затягивание работ. Четко понятно, что в 2021 году беспилотный запуск нового корабля не состоится, та инфраструктура, строительство которой закладывалось для космодрома Восточный, тоже откладывается по срокам", - сказал эксперт.

По мнению Железнякова, экономия будет в доставке новой ракеты из РКЦ "Прогресс" (Самара) на Байконур, что в три раза ближе, чем доставка на Восточный, в опыте использования пилотируемых технологий, которые реализуются в Самаре более полувека, но которые не использовались разработчиком ракеты "Ангара" - Центром имени Хруничева, а также в отсутствии необходимости строительства дорогостоящего стартового комплекса для новой ракеты на Байконуре, поскольку для нее будет использована имеющаяся стартовая инфраструктура для ракеты "Зенит".

При этом, считает специалист, экономия будет временной, а в будущем все равно придется заниматься развитием инфраструктуры космодрома Восточный.

"Я не думаю, что решение позволит сэкономить гигантские средства и будет в чем-то большой выигрыш. Экономия экономией, но сроки реализации пилотируемой программы оттягиваются. Те средства, которые будут направлены на разработку новой ракеты, на совершенствование и развитие инфраструктуры космодрома Байконур, они какое-то время будут оправданы и будут окупаться, но в итоге мы все равно уйдем на Восточный. Экономия сегодня будет, но потом все равно придется тратить уже другие деньги на Восточный", - говорит он.

Перспективы "Ангары"

Также эксперт считает, что отказ от пилотируемой версии ракеты "Ангара-А5П" не означает полный отказ от семейства ракет-носителей "Ангара", несмотря на их критику.

"Говорить о ненужности семейства ракет "Ангара" нельзя. В этом ключе можно говорить лишь о пилотируемой версии "Ангара-А5П". Можно критиковать ракету "Ангара", говорить, что это не самая лучшая ракета, которая у нас существует, но полностью отказываться от "Ангары" мы не будем, в определенных версиях она будет летать. Если уж эта ракета сделана, зачем же от нее отказываться? Это же потраченные 180 млрд рублей, это просто не рационально экономически, за что ратует новое руководство Роскосмоса", - рассказал Железняков, подчеркнув, что ракету буду использовать, но не так часто и не в том объеме, как планировалось.

Эксперт считает, что политика Роскосмоса в последнее время отличается непоследовательностью и шатаниями. "То мы в одну крайность бросаемся, то в другую. То мы решили все наши запуски перенести на ракету семейства "Ангара", потом поняли, что это не лучший вариант и нас бросило в другую крайность и сейчас будем делать новую ракету", - говорит эксперт.