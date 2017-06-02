Эксперт: отказ от пилотируемой "Ангары" связан с ошибками стратегического планирования

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Отмена создания ракеты-носителя "Ангара-А5П" и разработка вместо нее новой ракеты для пилотируемых запусков, которая должна стать основой для сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов на Луну, вызвана ошибками в стратегическом планировании и не принесет Роскосмосу большой экономии, считает космонавт-испытатель, президент Московского космического клуба, действующий член Российской академии космонавтики Сергей Жуков.

"Я не думаю, что будет какая-то экономия. Надо доводить до ума ту ракету, которая есть, а не браться за новую, это (решение - прим. ТАСС) выглядит странно. Я думаю, что, если посчитать затраты на разработку сверхтяжелой ракеты и строительство двух стартовых столов для "Ангары", то "Ангара" окажется более выгодной. Сверхтяжелая ракета для России в долгосрочной перспективе нужна, но эту тему можно вести постепенно, в формате НИР (научно-исследовательской работы - прим. ТАСС), каких-то проработок, накопления технологического опыта, но не сейчас", - говорит эксперт.

По его словам, целесообразнее было бы довести до ума "Ангару", пусть даже построив два стартовых комплекса на космодроме Восточном и собирая лунный перелетный модуль на околоземной орбите, чем бросать проделанную работу и приступать к разработке новой ракеты.

Изменение в планах Роскосмоса, по мнению Жукова, связано не только с тяжелым экономическим положением в стране, но и с определенными стратегическими недочетами при планировании долгосрочной космической программы. "Я думаю, что мы "хиляем" в части стратегического мышления и видим перед собой определенную борьбу отраслевых интересов в условиях недостатка бюджетного финансирования", - сказал он.

По словам Жукова, если бы в России была долгосрочная национальная стратегия, таких неожиданных решений не могло бы быть. "Мы в свое время выступали за принятие национальной стратегии развития космонавтики. Поскольку этой стратегии нет, мне совершенно не понятна целесообразность сверхтяжелой ракеты. На мой взгляд, решение принято в угоду отраслевым интересам, но не национальным", - говорит Жуков.

Строительство Восточного

В свою очередь создание космодрома Восточный он считает стратегически верным решением, отвечающим национальным интересам. "С точки зрения национальных интересов - целесообразно осваивать Дальневосточный регион, развивать международное сотрудничество и создать принципиально новое поколение техники для освоения дальнего космоса", - сказал он.

Однако, полагает эксперт, создание Восточного пошло не по плану, когда вместо развития на нем новых технологий было принято решение строить там стартовый комплекс для ракеты "Союз", тем самым реализуя старые технические решения и создавая ненужную конкуренцию с Байконуром.

"Надо было развивать космодром, может быть, более медленно, но под перспективные носители", - говорит он.