Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американский военный спутник не угрожает МКС и посадке космонавтов

Космос
2 июня, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Таким образом в Центре управления полетами прокомментировали информацию зарубежных астрономов-любителей, по данным которых NROL-76 3 июня шесть раз пройдет на расстоянии менее 100 км от МКС

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Американский военный спутник-разведчик NROL-76 не представляет опасности для Международной космической станции (МКС), а также для отстыковки и посадки космического пилотируемого корабля "Союз МС-03", который доставит в пятницу на Землю космонавтов. Об этом сообщили ТАСС в Центре управления полетами.

"По результатам проведенного мониторинга околоземного космического пространства, наличие космических аппаратов и космического мусора, которые могли бы представлять потенциальную опасность для МКС и операции по спуску космического корабля "Союз МС-03", не установлено. Существующие объекты никакой опасности для орбитальной станции и корабля не представляют", - сказали в ЦУПе.

Так там прокомментировали информацию зарубежных астрономов-любителей, по данным которых NROL-76 3 июня шесть раз пройдет на расстоянии менее 100 км от МКС. Минимальное сближение военного аппарата со станцией, по данным зарубежных наблюдателей, ожидается в 17:02 мск, когда он пройдет мимо МКС на расстоянии всего 19 км.

Космический аппарат NROL-76 (USA-276), по данным открытых источников, - засекреченный разведывательный спутник Национального управления военно-космической разведки США. Американская сторона не приводит ни название, ни технические характеристики, ни параметры орбиты спутника. Спутник был запущен 1 мая 2017 года ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал.

Зарубежные астрономы-любители отмечают, что космический аппарат изготовлен компанией Ball Aerospace, являющейся производителем установленной в феврале на МКС аппаратуры RAVEN. Она предназначена для демонстрации технологий в области сближения и стыковки и будет мониторить прилетающие и улетающие космические корабли, а также их стыковки со станцией. RAVEN включает в себя видео- и инфракрасные камеры, навигационный датчик.

Российский космический корабль "Союз МС-03" в 13:50 мск отстыкуется от Международной космической станции и в 17:11 мск совершит посадку в 147 км от Жезказгана в Казахстане. Корабль вернет на Землю российского космонавта Олега Новицкого и европейского астронавта Тома Песке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Смольный опроверг информацию о поиске замены и.о. директора Исаакиевского собора
2
Рособрнадзор запретил прием в два вуза
3
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
4
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
5
В ВМС США передан авианосец нового класса
6
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
7
СК начал проверку по факту ДТП в Подмосковье с участием двух автобусов
Темы дня
Загрузка...
Реклама