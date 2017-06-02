Американский военный спутник не угрожает МКС и посадке космонавтов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Американский военный спутник-разведчик NROL-76 не представляет опасности для Международной космической станции (МКС), а также для отстыковки и посадки космического пилотируемого корабля "Союз МС-03", который доставит в пятницу на Землю космонавтов. Об этом сообщили ТАСС в Центре управления полетами.

"По результатам проведенного мониторинга околоземного космического пространства, наличие космических аппаратов и космического мусора, которые могли бы представлять потенциальную опасность для МКС и операции по спуску космического корабля "Союз МС-03", не установлено. Существующие объекты никакой опасности для орбитальной станции и корабля не представляют", - сказали в ЦУПе.

Так там прокомментировали информацию зарубежных астрономов-любителей, по данным которых NROL-76 3 июня шесть раз пройдет на расстоянии менее 100 км от МКС. Минимальное сближение военного аппарата со станцией, по данным зарубежных наблюдателей, ожидается в 17:02 мск, когда он пройдет мимо МКС на расстоянии всего 19 км.

Космический аппарат NROL-76 (USA-276), по данным открытых источников, - засекреченный разведывательный спутник Национального управления военно-космической разведки США. Американская сторона не приводит ни название, ни технические характеристики, ни параметры орбиты спутника. Спутник был запущен 1 мая 2017 года ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал.

Зарубежные астрономы-любители отмечают, что космический аппарат изготовлен компанией Ball Aerospace, являющейся производителем установленной в феврале на МКС аппаратуры RAVEN. Она предназначена для демонстрации технологий в области сближения и стыковки и будет мониторить прилетающие и улетающие космические корабли, а также их стыковки со станцией. RAVEN включает в себя видео- и инфракрасные камеры, навигационный датчик.

Российский космический корабль "Союз МС-03" в 13:50 мск отстыкуется от Международной космической станции и в 17:11 мск совершит посадку в 147 км от Жезказгана в Казахстане. Корабль вернет на Землю российского космонавта Олега Новицкого и европейского астронавта Тома Песке.