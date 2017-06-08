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SpaceX совершит запуск орбитального самолета для ВВС США в августе

Космос
8 июня, 11:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Точная дата запуска пока не известна, о цели предстоящего полета орбитального многоразового беспилотного самолета-разведчика X-37B также известно мало ввиду секретности проекта

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Орбитальный многоразовый беспилотный самолет-разведчик X-37B

Орбитальный многоразовый беспилотный самолет-разведчик X-37B

© EPA/US AIR FORCE

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Компания SpaceX выиграла у ВВС США контракт на запуск американского орбитального многоразового беспилотного самолета-разведчика X-37B с помощью своей ракеты носителя Falcon 9.

Как сообщают местные профильные СМИ, полет аппарата состоится, как ожидается, в августе 2017 года, однако точная дата запуска пока неизвестна. Это будет уже пятый полет секретного самолета X-37B производства компании Boeing. Четвертый завершился в начале мая, когда аппарат после около двух лет пребывания в космосе совершил успешную посадку на космодроме на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

До этого все запуски X-37B осуществляла компания United Launch Alliance с помощью своей ракеты-носителя Atlas V. Почему минобороны решило отдать контракт на очередной запуск SpaceX, неизвестно.

О цели предстоящего полета также известно немного ввиду секретности проекта. В ВВС США лишь заявили, что аппарат будет нести некий "экспериментальный груз" и оборудование, необходимое для проведения космических тестов.

Проект X-37 компания Boeing начинала под эгидой NASA еще в 1999 году. Первоначально предполагалось, что аппараты многоразового использования X-37 будут предназначаться для ремонта спутников на орбите. Однако в 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС США.

Первый тестовый полет изначальной версии аппарата под названием X-37A был совершен в апреле 2006 года, после которого последовали еще два успешных испытания. Впоследствии в ВВС США заявили, что они будут продолжать совершенствовать аппарат. Новая модель получила название X-37B, ее орбитальные полеты начали проводиться с 2010 года.

По мнению экспертов, такие самолеты могут использоваться как для испытания новых технологий, так и для доставки в космос разведывательных спутников. Потенциально на них могут быть установлены вооружения, но Пентагон заверяет, что это в его планы не входит.

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