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Рогозин: начата разработка водородного двигателя для "Ангары-А5В" и сверхтяжелой ракеты

Космос
8 июня, 12:01 UTC+3

Этот двигатель в составе третьей ступени поднимет грузоподъемность ракеты "Ангара-А5В" до 37 тонн, отметил вице-премьер

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БИШКЕК, 8 июня. /ТАСС/. Началась разработка водородного двигателя для ракеты-носителя повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В", который впоследствии будет использован на сверхтяжелой ракете-носителе. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС.

"Принято решение по ускорению работ по ракете сверхтяжелого класса. В этой связи уже развернуты научно-исследовательские работы, будут открыты опытно-конструкторские работы по водородному двигателю РД-0150", - сказал он.

По словам Рогозина, этот двигатель в составе третьей ступени поднимет грузоподъемность ракеты "Ангара-А5" версии "Ангара-А5В" до 37 тонн, а в последующем двигатель будет использован в третьей ступени сверхтяжелой ракеты-носителя.

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Рогозин, Дмитрий Олегович
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