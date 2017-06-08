Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Первый пуск российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия-5" планируется провести уже в 2028 году, а стартовый комплекс для нее должен быть готов на космодроме Восточный в 2027 году, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Согласно новым планам Роскосмоса, пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год, а закончить строительство стартового стола для нее на космодроме Восточный планируется в 2027 году", - сказал собеседник.

По его словам, стартовый стол для сверхтяжелой ракеты будет построен по принципам, реализованным для ракеты-носителя "Энергия" на Байконуре (площадка №250). Это будет универсальный комплекс стенд-старт, с которого смогут стартовать как ракеты-носители "Союз-5" среднего класса, так и соединение из двух, трех и пяти таких ракет (аналогично соединению ракет семейства "Ангара" с использованием одного, трех и пяти блоков для конструирования ракет разной грузоподъемности). Именно принцип объединения пяти ракет положен в основу новой сверхтяжелой ракеты.

В госкорпорации "Роскосмос" данную информацию не комментируют.

Ускорение работ

Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что принято решение по ускорению работ по ракете сверхтяжелого класса. В этой связи развернуты научно-исследовательские работы и будут открыты опытно- конструкторские работы по водородному двигателю РД-0150, который планируется использовать в третьей ступени ракеты- носителя "Ангара-А5В" с грузоподъемностью 37 тонн и в третьей ступени российской сверхтяжелой ракеты.

Сверхтяжелая "Энергия"

Ранее на конференции в Москве гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев представил свой проект ракеты-носителя "Энергия-5В" сверхтяжелого класса, предназначенной для отправки пилотируемой миссии на Луну. По его словам, при создании ракеты от "Ангары-А5В" будет взята верхняя водородная ступень, от перспективной ракеты среднего класса "Союз-5" будут использованы первая и вторая ступени.

Позже источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что корпорацией определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых для реализации, - "Энергия-5В- ПТК" и "Энергия-5ВР-ПТК" со стартовой массой 2368 тонн и 2346 тонн.

Оба варианта ракеты будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн полезного груза, а на окололунную орбиту 20,5 тонны - массу "лунной" версии корабля "Федерация". Вместо корабля "сверху" ракеты может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль. Для доставки корабля "Федерация" или лунного взлетно-посадочного модуля к Луне предлагается использовать межорбитальный буксир на базе разгонного блока ДМ.

По расчетам Роскосмоса создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры на космодроме Восточный обойдется в 1,5 трлн рублей. Помимо этого Роскосмос ранее заявлял, что до 2030 года нет необходимости торопиться с созданием сверхтяжелой ракеты, поскольку для нее нет полезных нагрузок.

В то же время, как заявляли раньше в РКК "Энергия", разработка новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет в 1,5 раза дешевле, чем воспроизведение советской ракеты-носителя "Энергия". Создание ракеты "Энергия" и корабля "Буран" стало самой масштабной программой в истории отечественного космического ракетостроения, объем ежегодного финансирования к 1985 году достиг 1,3 млрд рублей. Первый пуск "Энергии" состоялся 15 мая 1987 года с космодрома Байконур. Эта ракета стала первой советской ракетой, в которой использовался водород на маршевой ступени, а также она была самой мощной из отечественных ракет.