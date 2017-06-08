Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году

Космос
8 июня, 12:25 дата обновления: 8 июня, 12:51 UTC+3

Как сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли, строительство стартового стола для ракеты на космодроме Восточный планируется завершить в 2027 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Первый пуск российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия-5" планируется провести уже в 2028 году, а стартовый комплекс для нее должен быть готов на космодроме Восточный в 2027 году, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Смотрите также

РКК "Энергия" предлагает два проекта сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

СМИ: РКК "Энергия" планирует первой отправить космических туристов к Луне

Будущий российский луноход сможет "увидеть" Луну в 3D

"Согласно новым планам Роскосмоса, пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год, а закончить строительство стартового стола для нее на космодроме Восточный планируется в 2027 году", - сказал собеседник.

По его словам, стартовый стол для сверхтяжелой ракеты будет построен по принципам, реализованным для ракеты-носителя "Энергия" на Байконуре (площадка №250). Это будет универсальный комплекс стенд-старт, с которого смогут стартовать как ракеты-носители "Союз-5" среднего класса, так и соединение из двух, трех и пяти таких ракет (аналогично соединению ракет семейства "Ангара" с использованием одного, трех и пяти блоков для конструирования ракет разной грузоподъемности). Именно принцип объединения пяти ракет положен в основу новой сверхтяжелой ракеты.

В госкорпорации "Роскосмос" данную информацию не комментируют.

Ускорение работ

Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что принято решение по ускорению работ по ракете сверхтяжелого класса. В этой связи развернуты научно-исследовательские работы и будут открыты опытно- конструкторские работы по водородному двигателю РД-0150, который планируется использовать в третьей ступени ракеты- носителя "Ангара-А5В" с грузоподъемностью 37 тонн и в третьей ступени российской сверхтяжелой ракеты.

Сверхтяжелая "Энергия"

Ранее на конференции в Москве гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев представил свой проект ракеты-носителя "Энергия-5В" сверхтяжелого класса, предназначенной для отправки пилотируемой миссии на Луну. По его словам, при создании ракеты от "Ангары-А5В" будет взята верхняя водородная ступень, от перспективной ракеты среднего класса "Союз-5" будут использованы первая и вторая ступени.

Интервью

Владимир Солнцев

Владимир Солнцев: полетами на "Союзах" интересуются не только США

Перейти в раздел Интервью

Позже источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что корпорацией определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых для реализации, - "Энергия-5В- ПТК" и "Энергия-5ВР-ПТК" со стартовой массой 2368 тонн и 2346 тонн.

Оба варианта ракеты будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн полезного груза, а на окололунную орбиту 20,5 тонны - массу "лунной" версии корабля "Федерация". Вместо корабля "сверху" ракеты может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль. Для доставки корабля "Федерация" или лунного взлетно-посадочного модуля к Луне предлагается использовать межорбитальный буксир на базе разгонного блока ДМ.

По расчетам Роскосмоса создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры на космодроме Восточный обойдется в 1,5 трлн рублей. Помимо этого Роскосмос ранее заявлял, что до 2030 года нет необходимости торопиться с созданием сверхтяжелой ракеты, поскольку для нее нет полезных нагрузок.

В то же время, как заявляли раньше в РКК "Энергия", разработка новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет в 1,5 раза дешевле, чем воспроизведение советской ракеты-носителя "Энергия". Создание ракеты "Энергия" и корабля "Буран" стало самой масштабной программой в истории отечественного космического ракетостроения, объем ежегодного финансирования к 1985 году достиг 1,3 млрд рублей. Первый пуск "Энергии" состоялся 15 мая 1987 года с космодрома Байконур. Эта ракета стала первой советской ракетой, в которой использовался водород на маршевой ступени, а также она была самой мощной из отечественных ракет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории
2
Источник: полиция пришла с обыском в офис организации "Русь сидящая"
3
Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо
4
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
5
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
6
Рада проголосовала за приоритетность вступления Украины в НАТО
7
Тимошенко отвергла обвинения в госизмене и пригрозила Порошенко ответными мерами
Темы дня
Загрузка...
Реклама