РФ готова ознакомить страны ОДКБ с возможностями ракетно-космической промышленности

БИШКЕК, 8 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Россия намерена ознакомить представителей стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с перспективными направлениями сотрудничества в космической сфере. Об этом заявил в Бишкеке во время заседания Межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству ОДКБ вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы договорились, что следующее заседание нашей комиссии пройдет в Казахстане, но не только в Алматы, но и на космодроме Байконур", - сообщил он. По его словам, во время поездки на космодром участники встречи смогут ознакомиться с возможностями ракетно-космической промышленности на Байконуре. "Сейчас там идет процесс модернизации фондов, в рамках проекта "Байтерек" Россия с Казахстаном выходят на создание стартовых комплексов и ракетных носителей", - пояснил он.

По его словам, все работы над этим проектом должны завершиться в 2022 году "пуском пилотируемого транспортного корабля". "Мы называем его по-разному: "Феникс", "Сункар", название самой ракеты - "Союз-5", это новая ракета среднего класса", - заверил Рогозин. В настоящее время, продолжил он, многие производственные мощности Байконура "высвобождаются". "Россия и Казахстан хотели бы развернуть там часть совместного производства, в том числе по линии авиапрома и другим направлениям", - подчеркнул он.

Именно поэтому Россия и Казахстан намерены в августе 2018 года пригласить партнеров по ОДКБ провести заседание Межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству на космодроме. "Опыт, который сейчас нарабатывается совместно с Казахстаном в этой части, может быть вполне адаптирован и распространен на другие страны ОДКБ", - заключил Рогозин.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.