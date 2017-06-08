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Космические войска ВКС РФ увели разгонный блок "Бриз-М" на орбиту захоронения

Космос
8 июня, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

После этого специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС России увели разгонный блок "Бриз-М" с целевой орбиты космического аппарата Echostar-21 на орбиту захоронения. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Американский телекоммуникационный космический аппарат Echostar-21 был запущен 8 июня в 6:45 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М" и выведен на орбиту спустя 9 часов 13 минут.

"Увод разгонного блока "Бриз-М" был осуществлен за счет двух включений двигательной установки. Разгонному блоку придали импульсы, необходимые для его увода на орбиту высотой около двух тысяч километров в перигее и около 35 тысяч километров в апогее", - рассказали в военном ведомстве.

Космические войска ВКС обеспечили контроль проведения пуска "Протона-М" с космическим аппаратом Echostar-21 с помощью наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами.

"После увода разгонного блока "Бриз-М" на орбиту захоронения специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах", - отметили в российском военном ведомстве.

Разгонный блок и сам космический аппарат приняты на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

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