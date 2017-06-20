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Корабль Dragon будет отстыкован от МКС 2 июля

Космос
20 июня, 18:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Корабль, как ожидается, на парашютах приводнится в Тихом океане у побережья Калифорнии

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© EPA/NASA

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX, доставивший 6 июня 2,7 тонны груза на Международную космическую станцию, будет отстыкован от МКС 2 июля. Об этом сообщил в беседе по телефону с корреспондентом ТАСС представитель пресс-службы Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Дэниел Хот.

"Отстыковка произойдет 2 июля в 11:43 по времени восточного побережья США (18:43 мск)", - сообщил он. Dragon, как ожидается, на парашютах приводнится в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Корабль был запущен с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Помимо продовольствия на борт МКС доставлены материалы для проведения более 250 научных экспериментов, в том числе для работ в рамках совместного проекта NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) по изучению влияния света и микрогравитации на семена растений, а также для эксперимента для изучения процесса горения газообразных веществ в условиях невесомости. Такие эксперименты нацелены на улучшение эффективности топлива и снижение образования вредных для экологии продуктов его сгорания. Отдельный опыт будет посвящен изучению степени воспламеняемости различных современных материалов и в том числе ориентирован на повышение противопожарной безопасности на борту МКС.

Грузовик также доставил на станцию прибор SEXTANT (Station Explorer for X-Ray Timing and Navigation). Он предназначен для измерения периодичности рентгеновского электромагнитного излучения нейтронных звезд и испытания новейшей технологии навигации.

Сейчас на борту МКС работают российский космонавт Федор Юрчихин, американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон.

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