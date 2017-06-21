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Китайский грузовик "Тяньчжоу-1" отстыковался от космического модуля "Тяньгун-2"

Космос
21 июня, 6:49 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 21, июня. /ТАСС

"Тяньчжоу-1" сконструирован для доставки в космос до шести тонн полезного груза

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ШАНХАЙ, 21 июня. /ТАСС/. Первый китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1" отстыковался в среду от находящегося на орбите модуля "Тяньгун-2", завершив первый этап своей миссии по отработке технологии стыковки и заправке космической лаборатории топливом. Об этом сообщает новостной портал "Чжунго синьвэньван".

"Тяньчжоу-1" был запущен 20 апреля с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) 20 апреля при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" ("Великий поход - 7"). Основной задачей его полета была отработка технологии стыковки в разных режимах с модулем "Тяньгун-2" и его заправка топливом. В течение двух месяцев были осуществлены две стыковки, в ходе которых тестировались возможности управления двумя кораблями, а также технология выхода на их сближение с разных направлений.

Следующий этап миссии "Тяньчжоу-1" предусматривает его самостоятельный полет, проведение ряда экспериментов, а также третью стыковку с модулем "Тяньгун-2" в ускоренном режиме и его заправку топливом.

"Тяньчжоу-1" сконструирован для доставки в космос до шести тонн полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к "Тяньгун-2", доставляя необходимое оборудование для работы космической лаборатории.

Китай в последние годы активно продвигает комплексную программу строительства национальной орбитальной станции, которую собираются ввести в эксплуатацию к 2022 году.

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