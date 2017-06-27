NASA не планирует объявлять об обнаружении инопланетной жизни

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не планирует объявить о существовании внеземной жизни. Об этом заявил в понедельник в Twitter руководитель научных программ NASA Томас Зарбачен.

"Несмотря на некоторые сообщения, никакого объявления NASA о внеземной жизни не запланировано, - указал он. - Одиноки ли мы во Вселенной? Хотя мы пока не знаем ответа на этот вопрос, у нас идут исследования, которые, возможно, помогут дать ответ на этот вопрос".

Are we alone in the universe? While we do not know yet, we have missions moving forward that may help answer that fundamental question. — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 26 June 2017

Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com, поводом для высказывания руководителя научных программ NASA стало размещение хакерской группой Anonymous на прошлой неделе сюжета в видеохостинге YouTube, в котором содержалось предположение о том, что NASA готовится объявить об обнаружении жизни за пределами Земли. При этом Anonymous основывала свои выводы не на неких полученных методами кибервзлома документах, а на показаниях Томаса Зарбачена на слушаниях 26 апреля в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям. В ходе слушаний он, в частности, упомянул о тысячах экзопланет, открытых при анализе фотографий, полученных с орбитального телескопа Kepler, об обнаружении водорода в газовых выбросах с поверхности спутника Сатурна Энцелада, о возможности содержания водяного пара в атмосфере спутника Юпитера Европы.

"Учитывая всю эту различную деятельность и исследования, которые конкретно нацелены на поиск внеземной жизни, мы оказались на грани наиболее выдающихся, беспрецедентных открытий за всю историю", - заявил он. На основании этого высказывания группа Anonymous пришла к выводу, что NASA вскоре объявит о существовании инопланетной жизни.

Комментируя публикацию Anonymous, интернет-портал Space.com отметил, что есть существенная разница между тем, чтобы оказаться на грани открытия и получить доказательства, так что те, кто ожидает от NASA в ближайшие недели и месяцы потрясающего сообщения, будут разочарованы.