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NASA не планирует объявлять об обнаружении инопланетной жизни

Космос
27 июня, 10:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Хакерская группа Anonymous ранее разместила в YouTube сюжет, в котором содержалось предположение о том, что NASA готовится объявить об обнаружении жизни за пределами Земли

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не планирует объявить о существовании внеземной жизни. Об этом заявил в понедельник в Twitter руководитель научных программ NASA Томас Зарбачен.

"Несмотря на некоторые сообщения, никакого объявления NASA о внеземной жизни не запланировано, - указал он. - Одиноки ли мы во Вселенной? Хотя мы пока не знаем ответа на этот вопрос, у нас идут исследования, которые, возможно, помогут дать ответ на этот вопрос".

Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com, поводом для высказывания руководителя научных программ NASA стало размещение хакерской группой Anonymous на прошлой неделе сюжета в видеохостинге YouTube, в котором содержалось предположение о том, что NASA готовится объявить об обнаружении жизни за пределами Земли. При этом Anonymous основывала свои выводы не на неких полученных методами кибервзлома документах, а на показаниях Томаса Зарбачена на слушаниях 26 апреля в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям. В ходе слушаний он, в частности, упомянул о тысячах экзопланет, открытых при анализе фотографий, полученных с орбитального телескопа Kepler, об обнаружении водорода в газовых выбросах с поверхности спутника Сатурна Энцелада, о возможности содержания водяного пара в атмосфере спутника Юпитера Европы.

"Учитывая всю эту различную деятельность и исследования, которые конкретно нацелены на поиск внеземной жизни, мы оказались на грани наиболее выдающихся, беспрецедентных открытий за всю историю", - заявил он. На основании этого высказывания группа Anonymous пришла к выводу, что NASA вскоре объявит о существовании инопланетной жизни.

Комментируя публикацию Anonymous, интернет-портал Space.com отметил, что есть существенная разница между тем, чтобы оказаться на грани открытия и получить доказательства, так что те, кто ожидает от NASA в ближайшие недели и месяцы потрясающего сообщения, будут разочарованы.

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