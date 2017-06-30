Россия и Белоруссия подписали меморандум о создании нового белорусского спутника

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров и председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков подписали меморандум о намерениях по созданию российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли, сообщается на сайте Роскосмоса.
"Российско-белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли планируется создавать в тесной кооперации российских и белорусских предприятий. Съемочную аппаратуру космического аппарата изготовит Белоруссия, а создание платформы и вывод на орбиту обеспечит Роскосмос", - говорится в сообщении.
Проект будет реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя странами в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 26 декабря 2012 года.
Проектный облик космического аппарата, говорится в сообщении, утвержден 12 мая 2017 года. После подписания меморандума Роскосмос и академия наук Белоруссии детально проработают вопросы создания, применения и оценки экспортного потенциала космического аппарата.
Спутник будет включен в действующую российско-белорусскую орбитальную группировку спутников дистанционного зондирования Земли высокого разрешения, управление и прием информации с него будут осуществляться пропорционально распределенным ресурсам. Ранее Россия и Белоруссия создали совместную российско-белорусскую наземную инфраструктуру управления белорусским спутником БКА и российским "Канопус-В", а также систему приема и обработки информации, получаемую с них.
Также сообщалось, что запуск нового спутника состоится, вероятнее всего, в конце 2020 года. Платформу изготовит российская корпорация "ВНИИЭМ". Она же в свое время изготовила первый белорусский космический аппарат БКА, запущенный с космодрома Байконур в 2012 году и эксплуатируемый до сих пор. Спутник дистанционного зондирования получит аппаратуру съемки с разрешением 0,5 метра производства белорусского предприятия "Пеленг".