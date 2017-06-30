Трамп подписал указ о создании Национального совета по космосу, существовавшего при Буше

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ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу исполнительный указ о повторном создании Национального совета по космосу, который существовал при президенте Джордже Буше-старшем. Документ был подписан главой государства в присутствии вице-президента Майкла Пенса, министров и американских астронавтов.
"Мы снова будем лидировать. Спустя 25 лет мы вновь будем лидировать, как и прежде. Сегодня мы делаем важнейший шаг для защиты будущего Америки в космическом пространстве", - декларировал американский лидер. Конкретики относительно подписанного им документа он не огласил.
Подробностей по поводу функций структуры не сообщил пока и Белый дом, однако при администрации Буша этот орган координировал военные и гражданские программы, а также коммерческую деятельность в космосе. В ее состав тогда входили государственный секретарь, министры обороны, транспорта, торговли, финансов и другие высокопоставленные представители администрации.