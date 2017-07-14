Доставку макета "Бурана" в Сочи приостановили для оформления разрешения на перевозку

СОЧИ, 14 июля. /ТАСС/. Транспортировка макета космического корабля "Буран" в образовательный центр "Сириус" в Сочи временно приостановлена из-за необходимости получения специального разрешения на провоз негабаритного груза. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Александр Адзянов.

27 июня составные части полноразмерного макета корабля "Буран" были отправлены из подмосковной ракетно-космической корпорации "Энергия" в образовательный центр "Сириус" в Сочи. Перед отправкой макет разобрали и поместили в грузовые контейнеры. После доставки его опять соберут, приведут внешний вид и интерьер отсеков макета в полное соответствие летному образцу корабля "Буран".

"В настоящее время колонна с кораблем находится в поселке Новомихайловском. Они [тягачи] заехали на территорию Краснодарского края без разрешения на перевозку негабаритного груза, ширина платформы достигает 5,5 м. В этой связи оформляется документация, мы со своей стороны им разрешение на перевозку выписали, оно находится на согласовании в ГИБДД", - сказал Адзянов.

По словам представителя, эксплуатирующего дорогу управления, разрешение было выдано сразу после обращения перевозчиков груза. Документ требуется для провозки негабаритного груза по той части трассы, которая представляет собой "горный серпантин" и отличается особо узкими местами для выполнения поворотов. "Мы ждем "Буран" в "Сириусе". Транспортировкой занимается сторонняя компания по заказу отправителя", - отметили в пресс-службе образовательного центра.

Работы по восстановлению "Бурана" на новом месте планируется завершить в течение полутора месяцев после доставки. Восстановление и передача корабля образовательному центру "Сириус" выполняются в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве, которое было заключено между корпорацией "Энергия" и образовательным фондом "Талант и успех" в марте 2017 года.

Макет корабля станет частью научно-популярной выставки о космосе с оригинальными предметами, интерактивными инсталляциями и экспонатами, с которыми можно будет взаимодействовать. Выставка начнет работу в 2018 году.