Следующую "Ангару" доставят на Плесецк в первом квартале 2018 года

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Следующая ракета "Ангара" будет доставлена на космодром Плесецк в первом квартале 2018 года. Об этом сообщил на авиасалоне МАКС-2017 и.о. гендиректора Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
"Ведется работа по изготовлению третьей и четвертой машины ("Ангары" - прим. ТАСС). Машина будет поставлена на космодром в феврале - марте (2018 года - прим. ТАСС)", - сказал он.
"Ангара" - семейство российских ракет нового поколения. Состоит из унифицированных носителей легкого ("Ангара-1.1", "Ангара-1.2") и тяжелого ("Ангара-А5") классов. Первый испытательный запуск ракеты тяжелого класса "Ангара- А5" (грузоподъемность до 24 т) состоялся с космодрома Плесецк (Архангельская область) 23 декабря 2014 года.