Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Следующую "Ангару" доставят на Плесецк в первом квартале 2018 года

Космос
18 июля, 11:31 дата обновления: 18 июля, 11:37 UTC+3

По словам и.о. гендиректора Центра имени Хруничева Алексея Варочко, ведется работа по изготовлению третьей и четвертой ракеты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Следующая ракета "Ангара" будет доставлена на космодром Плесецк в первом квартале 2018 года. Об этом сообщил на авиасалоне МАКС-2017 и.о. гендиректора Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

"Ведется работа по изготовлению третьей и четвертой машины ("Ангары" - прим. ТАСС). Машина будет поставлена на космодром в феврале - марте (2018 года - прим. ТАСС)", - сказал он.

"Ангара" - семейство российских ракет нового поколения. Состоит из унифицированных носителей легкого ("Ангара-1.1", "Ангара-1.2") и тяжелого ("Ангара-А5") классов. Первый испытательный запуск ракеты тяжелого класса "Ангара- А5" (грузоподъемность до 24 т) состоялся с космодрома Плесецк (Архангельская область) 23 декабря 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
МАКС-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит одна из высоток на Новом Арбате
2
В Донецке провозгласили государство Малороссия
3
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
4
Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани
5
Кабмин РФ утвердил список продукции, экспорт которой поддержат в приоритетном порядке
6
Россия оставляет за собой право на ответные меры в вопросе дипсобственности с США
7
Воспитанник детского сада в Челябинске скончался от менингита
Темы дня
Реклама