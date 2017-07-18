Запуск тройки спутников "Гонец" могут отложить на последний квартал этого года

Турция может взять кредит у РФ на покупку С-400Армия и ОПК 18 июля, 17:33
Минобороны РФ планирует начать закупки МиГ-35 с 2018 годаАрмия и ОПК 18 июля, 17:31
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic SunriseМеждународная панорама 18 июля, 17:19
Очередь за отдыхом: что известно о "туристической блокаде" КрымаОбщество 18 июля, 17:19
Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй волиМеждународная панорама 18 июля, 17:05
Фомина: футболисткам сборной России под силу пробиться в плей-офф чемпионата ЕвропыСпорт 18 июля, 17:01
Место шаманов: чем Сейдозеро привлекает туристов, мистиков и исследователейАрктика сегодня 18 июля, 17:00
Ройзман утверждает, что "муниципальный фильтр" на выборах глав регионов непроходимПолитика 18 июля, 16:59
Юдаева: период низких цен на нефть может длиться почти бесконечноЭкономика и бизнес 18 июля, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. Запуск тройки космических аппаратов "Гонец" для пополнения одноименной орбитальной группировки планируется перенести с третьего на четвертый квартал 2017 года, сообщил генеральный директор компании ИСС Николай Тестоедов.
"Последняя информация, что пуск может уйти с третьего квартала на четвертый", - сказал он.
"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Ее работу обеспечивает группировка из девяти спутников. Она предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.
Многофункциональная система "Гонец-Д1М" обеспечивает подвижную помехозащищенную связь и передачу данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера. Систему также используют для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Также к задачам спутников относится передача навигационной информации в местностях, где отсутствует покрытие GSM-сети.