Строительство комплексов для "Союзов" на Восточном может завершиться в 2018 году

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Строительство технического комплекса для ракеты "Союз" на космодроме Восточный, возможно, будет завершено только в следующем году. Об этом в среду сообщил на авиасалоне МАКС-2017 глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"Основную работу мы должны доделать, честно говоря, сами. По основным объектам - стартовому и техническому комплексам мы рассчитываем завершить работы до конца года. Проблемы будут по юридическому и документальному согласованию этих работ. По техническому комплексу часть работ будет перенесена, скорее всего, на следующий год", - сказал он.