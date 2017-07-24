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Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза

Космос
24 июля, 19:41 UTC+3

Инфраструктуру для ракеты начнут строить на Восточном в 2026 году

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Новая российская сверхтяжелая ракета-носитель будет способна выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза, говорится в конкурсной документации Роскосмоса, опубликованной на сайте госзакупок.

"Стартовый комплекс создается в универсальном исполнении с одной пусковой установкой, позволяющем проводить подготовку к пуску и пуск ракет-носителей среднего класса, а также сверхтяжелого класса с энергетическими возможностями по выводу на низкую околоземную орбиту полезных грузов массой более 70 тонн", - говорится в документе.

Сверхтяжелая ракета получит универсальный стартовый комплекс, с которого можно будет проводить старты ракет разной грузоподъемности. Также он даст возможность проводить огневые стендовые испытания центрального блока и блока третьей ступени ракеты-носителя сверхтяжелого класса диаметром 7,7 метра.

Транспортировку сверхтяжелой ракеты после сборки на техническом комплексе на стартовую площадку, расположенную на расстоянии 4,2 км, предполагается проводить в вертикальном режиме с помощью транспортно-пусковой платформы. Стартовое сооружение будет заглублено в грунт на три-четыре этажа.

Об этом говорится в документации по оказанию услуг по выполнению публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта по строительству на Восточном. На реализацию контракта с компанией, которая проведет оценку проекта, Роскосмос готов выделить 3,4 млн рублей.

Инфраструктуру начнут строить в 2026 году

Строительство инфраструктуры для сверхтяжелой ракеты-носителя и ракеты среднего класса для запусков пилотируемых кораблей с космодрома Восточный начнется в 2026 году.

"Подготовка проектной документации - 2024-2025 гг. Начало строительства - 2026 год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию - 2030 год", - говорится в документе.

Комплекс для сверхтяжелой ракеты должен включать монтажно-испытательный корпус высотой 118 метров, зал испытаний с мостовым краном грузоподъемностью 100 тонн с высотой подъема крюка 105 метров, хранилище блоков ракет, монтажно-испытательный корпус космических аппаратов, такой же комплекс для пилотируемых космических кораблей. Общая площадь сооружений технического комплекса составляет 94,6 тысячи квадратных метров.

Роскосмос намерен отобрать компанию для оказания услуг по технологическому и ценовому аудиту инвестиционного проекта по строительству на Восточном. На реализацию контракта с компанией, которая проведет оценку проекта, Роскосмос готов выделить 1,6 млн рублей.

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