Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ракету "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-05" установили на стартовом комплексе Байконура

Космос
26 июля, 7:40 UTC+3 /Казахстан/ 26, июля. /ТАСС

Запуск корабля "Союз МС-05" запланирован на 18:41 мск 28 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС, архив

БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-05" установлена на первой стартовой площадке ("Гагаринский старт") космодрома Байконур, сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05" запланирован на 18:41 мск 28 июля", - отметили в пресс-службе госкорпорации.

В составе основного экипажа - российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи (Италия). В апреле 2016 года на МКС летал "Союз МС-04" с двумя членами экипажа, на свободном третьем месте был установлен 60-килограммовый грузовой контейнер.

Полет к МКС будет проходить по укороченной шестичасовой схеме, что позволит космонавтам прибыть к стыковочному узлу модуля "Поиск" уже в 1:01 мск 29 июля. Апрельский запуск также проходил по укороченной схеме, а предыдущие три полета корабля серии "Союз МС" проходили по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.

На борту МКС новичков ждут российский космонавт Федор Юрчихин, американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
2
Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ
3
Британский истребитель был поднят в воздух для наблюдения за Ту-22 над Черным морем
4
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
"Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне
7
"Известия": в Думе намерены ужесточить наказания для стритрейсеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама