Талисманами пилотируемого корабля "Союз МС-05" станут вязаный гном, медведь и трансформер

БАЙКОНУР /Казахстан/, 27 июля. /ТАСС/. Маленький вязаный гном, медведь и трансформер станут индикаторами невесомости очередного экипажа, который отправится к Международной космической станции на корабле "Союз МС-05".

"Три талисмана, но спутника среди них нет. Мой маленький вязаный гном, маленький медведь, раскрашенный в цвета американского флага, у [Рэндольфа] Брезника и итальянский трансформер у [Паоло] Несполи", - ответил на вопрос корреспондента ТАСС российский космонавт Сергей Рязанский, который 28 июля отправится на Международную космическую станцию (МКС).

Ранее Рязанский на пресс-конференции в Звездном городке отметил, что игрушечный гном и, возможно, модель первого искусственного спутника Земли станут индикаторами невесомости очередной экспедиции на МКС. "Готовится еще второй индикатор невесомости специалистами РКК "Энергии", наверное, это будет макет первого спутника", - сказал он тогда.

Перед встречей космонавтов с журналистами в четверг госкомиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на МКС. В состав основного экипажа утверждены российский космонавт Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи, в дублирующем составе - россиянин Александр Мисуркин, американец Марк Ванде Хай и японец Норисигэ Канаи.

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-05" к МКС планируется на 18:41 мск 28 июля. После выхода на орбиту корабль за шесть часов подлетит к станции. Стыковка с российским модулем МКС "Рассвет" планируется на 1:01 мск 29 июля. Ранее сообщалось, что "Союз-ФГ" уже установлен на "Гагаринском старте" Байконура.