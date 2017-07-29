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Роскосмос планирует отправить 15 астронавтов до конца 2019 года

Космос
29 июля, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Глава Роскосмоса Игорь Комаров отметил, что для этого необходимо продлить действующий контракт между Роскосмосом и NASA

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Глава Роскосмоса Игорь Комаров

Глава Роскосмоса Игорь Комаров

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Роскосмос отправит на орбиту 15 астронавтов до конца 2019 года, если действующий контракт между Роскосмосом и NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства) будет продлен. Об этом сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров в интервью телеканалу "Россия 24".

"До конца этого года и следующего года мы будем обеспечивать доставку космонавтов и астронавтов на МКС (Международному космическую станцию). Также есть понимание, что этот контракт будет продлен на 2019 год. Это не меньше еще 15 астронавтов нам предстоит отправить, гарантированно", - сказал он.

В настоящее время российско-американское сотрудничество в области космической деятельности осуществляется в рамках соглашения 1992 года и других документов.

Россия и США участвуют в реализации программы Международной космической станции (с 1998 года в кооперации с рядом европейских стран, а также Японией и Канадой). После прекращения полетов в 2011 году американских шаттлов доставка на МКС астронавтов NASA осуществляется российскими пилотируемыми кораблями "Союз" (по договоренности, места им будут предоставлять вплоть до 2019 года).

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Комаров, Игорь Анатольевич
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