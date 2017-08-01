Люксембург инициирует добычу редких минералов за пределами Земли

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Планы добычи редких минералов в космическом пространстве определяет новый закон, вступивший в силу в Люксембурге. Проект позволяет воплотить в жизнь то, что до недавнего времени считалось научной фантастикой, сообщил вице-премьер и министр экономики Великого герцогства Этьен Шнейдер медиакомпании Thomson Reuters.

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Люксембург, по данным экспертов, станет первой страной Европы, в которой будет создана правовая основа для обеспечения и защиты прав частных операторов на ресурсы, добытые за пределами Земли. Новый закон основан на предположении, что ресурсы Вселенной могут быть собственностью частных лиц и компаний. Он устанавливает порядок санкционирования и контроля миссий по исследованию космоса.

"Когда я выступил с этой инициативой год назад, люди думали, что я сумасшедший, - заявил Шнейдер. - Но в нашем случае мы рассматриваем это как бизнес, который имеет рентабельность инвестиций в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе". По его словам, новые технологии уже создают рынки, которые могут быть заполнены материалами из космоса.

Вице-премьер также высказал предположение, что транспортировка материалов для заправки и ремонта спутников может в скором времени стать экономически целесообразной для различных компаний. На Международной космической станции, как сказал Шнейдер, уже проходят технологические испытания, касающиеся поставок сырья для его обработки на 3D-принтерах.

Роль Люксембурга в проекте

С целью реализации научно-исследовательских проектов будущего Люксембургу уже удалось привлечь значительный интерес со стороны таких "пионеров" в этой области, как операторы из США Planetary Resorces и Deep Space Industries. Похожие законодательные акты были приняты в США в 2015 году, однако они затрагивают исключительно компании, подконтрольные американцам. Законы же Люксембурга требуют от фирм лишь наличия их представительств на его территории.

"Я уже обсуждаю с владельцами различных фондов возможности вложения более чем €1 млрд в люксембургский проект освоения космоса", - подчеркнул Шнейдер. В июне прошлого года Великое герцогство выделило €200 млн для финансирования инициатив, направленных на добычу редких минералов в космическом пространстве.