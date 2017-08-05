Межпланетная станция New Horizons в 2019 году сблизится с астероидом в поясе Койпера

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Межпланетная станция НАСА New Horizons 1 января 2019 года сблизится с небесным телом, обозначенным в астрономических каталогах как 2014 MU69. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, в этот момент станция будет находиться примерно в 1,6 млрд километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, в поясе Койпера - колоссальном скоплении малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы.

Об объекте 2014 MU69 пока мало что известно, и поэтому астрономы провели в июне-июле нынешнего года серию наблюдений. Последние данные, полученные с телескопа в Аргентине, указывают на то, что это, вероятно, два находящихся практически рядом небесных тела, возможно, вращающихся друг вокруг друга. Если это бинарный объект, то размеры каждого из обломков составляют от 15 до 20 километров, если же это одиночный объект - то его диаметр около 30 километров.

"Это очень важные данные, - отметил в интервью Space.com руководитель научной программы полета из Юго-Западного исследовательского центра в Болдере (штат Колорадо) Алан Стерн. - Это может стать еще одним достижением: станция впервые сможет наблюдать бинарный объект в поясе Койпера".

Автоматическая межпланетная станция New Horizons была запущена 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

В апреле 2006 года космический аппарат пересек орбиту Марса, в феврале 2007 года совершил гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, в июне 2008 года пролетел мимо Сатурна, в июле 2010 года провел съемку Нептуна и его спутника Тритона, в марте 2011 года пересек орбиту Урана, в августе 2014 года - Нептуна.

В январе-феврале 2015 года станция начала наблюдения за Плутоном и его крупнейшим спутником - Хароном. Плутон является самым крупным из всех объектов в поясе Койпера, известных астрономам. Он был открыт американским ученым Клайдом Томбо в 1930 году и считался полноценной девятой планетой Солнечной системы, пока в 2006 году Международный астрономический конгресс после жарких дебатов не объявил его планетой-карликом. Масса Плутона в шесть раз меньше массы Луны, его диаметр составляет 2,37 тыс. километров, а орбита сильно вытянута: он то приближается к Солнцу на 4,4 млрд километров, то удаляется от него на 7,4 млрд километров.

В апреле-мае 2015 года, приблизившись к планете на расстояние в 113 млн км, станция передала на Землю фотографии, в том числе спутников Плутона - Гидры, Никты, Кербера, Стикса, в июне - первые цветные изображения Плутона и Харона. Цветовая гамма Плутона оказалась ближе к бежево-оранжевой, а Харона - к серому цвету.

После сближения с астероидом 2014 MU69 станция продолжит исследования объектов пояса Койпера вплоть до 2021 года.