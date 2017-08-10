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Запуск спутника Amazonas 5 на "Протоне" состоится в сентябре

Космос
10 августа, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, предварительно запуск запланирован на 9 сентября

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Запуск испанского спутника Amazonas 5 ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" запланирован на сентябрь, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Космического центра им. Хруничева.

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"Предстоящий запуск с космическим аппаратом Amazonas 5, запланированный в сентябре 2017 года, должен стать 95-м пуском ракеты-носителя "Протон" в рамках контрактов, заключенных International Launch Services Inc.", - говорится в сообщении.

Телекоммуникационный спутник Amazonas 5 изготовлен фирмой Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, запуск предварительно запланирован на 9 сентября.

Ранее сообщалось, что 28 сентября в 21:50 мск (29 сентября в 00:50 по времени Байконура) на ракете "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур будет осуществлен запуск китайского спутника связи AsiaSat 9. Помимо этого, 17 августа должен состояться запуск ракеты "Протон" с российским телекоммуникационным спутником "Благовест".

International Launch Services осуществляет на международном рынке маркетинговые услуги по продвижению пусковых услуг с помощью ракет "Протон" и "Ангара".

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