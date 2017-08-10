Разрабатываемый в России ангольский спутник готов к последнему этапу испытаний

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Космический аппарат Angosat, планируемый к запуску с космодрома Байконур на ракете-носителе "Зенит", подготовлен к последнему этапу испытаний.
"По завершении тепловакуумных испытаний космический аппарат доставлен в корпорацию "Энергия" для подготовки к проведению контрольных (приемо-сдаточных) испытаний", - говорится в сообщении корпорации, опубликованном на ее сайте.
Тепловакуумные испытания космического аппарата проводились в НИЦ ракетно-космической промышленности (Пересвет). В ходе испытаний были отработаны все режимы функционирования бортовых ретрансляторов и бортовых служебных систем, включая режимы парирования возможных нештатных ситуаций. "Испытания выполнялись под контролем представителей ангольской стороны", - говорится в сообщении.
Контракт на спутник Angosat подписан в 2009 году и реализуется с 2012 года. Он предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания. С российской стороны головным исполнителем работ выступает РКК "Энергия".
В настоящее время запуск аппарата планируется на ноябрь 2017 года. Первоначально он должен был состояться в 2016 году. Из-за прекращения производства ракет-носителей "Зенит" в 2014 году для запуска ангольского спутника планировалось использовать ракету "Ангара", однако затем было решено вернуться к использованию "Зенита", хранившегося на Байконуре для запуска телескопа "Спектр- РГ".