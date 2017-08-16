ЦЭНКИ сообщил о готовности космодрома Восточный к пускам 2017 года

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Директор ЦЭНКИ Рано Джураева доложила вице-премьеру Дмитрию Рогозину о готовности Восточного к пускам 2017 года.
"Здесь проблемных вопросов нет. Мы заканчиваем постройки где-то к сухому вывозу, - рассказала она в ходе осмотра объектов первой очереди. - По технологиям мы практически все закончили, и автономные испытания с КПУ "Фрегат", и комплексные испытания, и годовое техническое обслуживание. Сейчас мы готовимся уже к сухому вывозу с учетом строительной готовности".
Она также добавила, что косметический ремонт объектов, необходимый после первого запуска с Восточного, и покраска будут закончены через пару дней.
Специалисты Роскосмоса сообщили, что первая ракета прибудет в Амурскую область 20 сентября. "Сухой вывоз" запланирован на первые числа октября.
Во время данной процедуры ракета "Союз-2" пройдет полную предпусковую подготовку, вплоть до установки на стартовом столе. Пуск намечен на ноябрь. Также в ноябре в Амурскую область прибудет вторая ракета, запуск которой запланирован на 22 декабря.