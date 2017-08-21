Специально оборудованные самолеты NASA будут следить за затмением около трех минут

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /Корр.ТАСС Игорь Борисенко/. Для большинства тех, кто будет наблюдать сегодня полное солнечное затмение на территории США, оно будет продолжаться около двух минут, но два специально оборудованных самолета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) смогут следить за затмением на протяжении свыше трех минут каждый.

Как сообщило NASA, два реактивных самолета WB-57F стартуют с базы Эллингтон в окрестностях Хьюстона (штат Техас), поднимутся на высоту 15 км и будут сопровождать тень Луны, перемещающуюся по территориям штатов Миссури, Иллинойс и Теннесси. Установленные на борту камеры высокого разрешения будут вести съемку солнечной короны со скоростью 30 кадров в секунду. Эти наблюдения дадут возможность ученым впервые наблюдать нановспышки в фотосфере Солнца, которые, согласно одной из теорий, обеспечивают нагрев солнечной короны до миллионов градусов.

"Вполне возможно, что это станет наилучшими из когда-либо проводившихся прежде наблюдений за солнечной короной, - отметил астроном из Университета штата Колорадо в Боулдере Дэн Ситон. - Более продолжительное время наблюдений, а также высота, с которой будут вестись съемки, даст нам возможность увидеть то, что трудно засечь за менее чем две минуты съемок".

Первыми на континентальной части США затмение увидят жители тихоокеанского побережья штата Орегон в 10:16 утра (20:16 мск). Затмение будет продолжаться около двух минут. Затем наиболее благоприятные условия для наблюдения будут возникать в полосе шириной 70 миль (113 км) и протяженностью 4200 км от Тихого до Атлантического океана через 14 штатов: в Айдахо-Фоллз (штат Айдахо), Каспере (штат Вайоминг), Линкольне (штат Небраска), Джефферсон-Сити (штат Миссури), Падуке (штат Кентукки), Нэшвилле (штат Теннесси) и в Колумбии (штат Южная Каролина), где затмение можно будет наблюдать с 14:41 до 14:44 по местному времени (21:41 - 21:44 мск).

При полном солнечном затмении диск Луны, находящейся на расстоянии 385 тыс. км от Земли, полностью закроет солнечный диск, жителям США будет видна только солнечная корона, а также яркие звезды на небосклоне.