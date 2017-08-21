Солнечное затмение началось на Тихоокеанском побережье США

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Полное солнечное затмение в течение почти 2 минут первыми на континентальной части США в понедельник наблюдали жители города Мадрас (штат Орегон). На видео, которое Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства транслирует на своем сайте, видно, как диск Луны полностью закрыл солнечный диск.

Затем наиболее благоприятные условия для наблюдения возникать в полосе шириной 70 миль (113 км) и протяженностью 4200 км от Тихого до Атлантического океана через 14 штатов: в Айдахо-Фоллз (штат Айдахо), Каспере (штат Вайоминг), Линкольне (штат Небраска), Джефферсон-Сити (штат Миссури), Падуке (штат Кентукки), Нэшвилле (штат Теннесси) и в Колумбии (штат Южная Каролина), где затмение можно будет наблюдать с 14:41 до 14:44 по местному времени (21:41 - 21:44 мск).

Как отметило информационное агентство AP, последний раз полное солнечное затмение наблюдали на северо-западе США в 1979 году на территории пяти штатов, а на всей континентальной части США полное затмение наблюдалось последний раз в 1918 году.

Следующее полное солнечное затмение на территории США можно будет наблюдать 8 апреля 2024 года в Техасе и на территории штатов Среднего Запада, а затмение, видное с территории от Тихого до Атлантического океанов, случится только в 2045 году.